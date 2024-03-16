7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин

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Суббота 16 марта

22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело 21:19Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое 20:17Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора" 20:11Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт 18:29"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях 18:28Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге 18:17Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай 18:02"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями 17:30После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании 17:04Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык 17:03Народной артистке СССР исполнилось 100 лет 16:40Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба 16:40Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото 16:10"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется 15:53"Золотое кольцо": 48-летняя Волочкова опять как невеста 15:35Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены 14:04Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке 13:27"Обалденные!": Маликову доставили удовольствие несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение детских шедевров 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": после рождения дочки Петросяну хорошо досталось 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками
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7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин

7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин
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Отечественный шоу-бизнес никогда не перестает удивлять нас обилием талантливых артистов, которые приходят к славе под псевдонимами.

В этой статье мы хотим рассказать о ярких личностях, чьи сценические имена воспринимаются поклонниками как настоящие. "Дни.ру" представляет семь звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами.

ДАРЬЯ ДОНЦОВА

Самая известная писательница детективных романов с элементами криминальной истории. Книги автора становятся настоящими бестселлерами. А знали ли вы настоящее имя писательницы? На самом деле Донцову зовут не Дарья, а Агриппина.

АНФИСА ЧЕХОВА

Настоящие имя и фамилия талантливой актрисы телевидения и кино — Александра Корчунова. Актерский дар в сочетании с красотой и харизмой превращают Чехову в настоящую звезду экрана, а псевдоним добавляет загадочности и интриги.

ВЛАД СТАШЕВСКИЙ

Изначально будущий артист мог бы представляться как Грончак (фамилия по отцу, — Прим. ред), однако музыкант взял фамилию матери — Твердохлебов. Для сценической карьеры Юрий Айзеншпис, продюсер артиста, предложил ему альтернативу в виде псевдонима Сташевский, аргументируя это не слишком привлекательным звучанием настоящей фамилии для публичных выступлений.

ЕГОР КРИД

Крид перевернул представление о том, какой должна быть поп-музыка, и сумел завоевать сердца не только российской, но и международной аудитории. Еще в 14 лет будущая звезда сама придумала себе псевдоним KreeD, в то время как настоящая фамилия исполнителя популярной композиции "Самая самая" — Булаткин.

АНДРЕЙ ГУБИН

Отметим, что певец не помнит Валерия Клементьева, своего биологического отца. Музыкант взял фамилию под влиянием приемного отца, второго супруга матери Андрея, который официально принял его и остальных детей в семью.


ПРОХОР ШАЛЯПИН

В шестом сезоне телепроекта "Фабрика звезд" один из молодых участников представился как потомок знаменитого русского артиста Федора Шаляпина, назвав себя его праправнуком. Однако после проведенного исследования выяснилось, что в списке потомков Шаляпина имя Прохор отсутствует. Как оказалось, настоящие имя и фамилия артиста — Андрей Захаренко. Стало известно, что артист решил использовать звучную фамилию и необычное имя для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Прославившись, артист и в документах сменил данные на Прохор Андреевич Шаляпин.

Лолита Милявская

Лолита приняла фамилию Милявская в результате формального союза с Виталием Милявским, который был заключен для прописки певицы в столице. Совместная жизнь не сложилась, и через год они официально разошлись. Несмотря на развод, артистка не решилась возвращать девичью фамилию — Горелик.

16 марта 2024, 22:11
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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