5 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело

Многие знаменитости успешны не только в мире шоу-бизнеса. Благодаря личному бизнесу эти артисты проявили себя с неожиданной стороны.



Сегодня "Дни.ру" подготовили подборку знаменитостей, обладающих развитым предпринимательским талантом. Кто же из звезд точно не пропадет, если их основная деятельность перестанет приносить доход?

ХЬЮ ДЖЕКМАН

Актер является владельцем уникального австралийского отеля, вдохновленного экостилем. Основываясь на концепции простоты и сближения с природой, отель напоминает уютное гавайское поселение. Здесь созданы все условия для того, чтобы гости могли полностью погрузиться в отдых без современных технологий, таких как телевизоры и пр.

САНДРА БУЛЛОК

Актриса неравнодушна к миру гастрономии, благодаря чему артистка успела открыть два ресторана, хотя один из них, к сожалению, прекратил свое существование. На сегодняшний день Сандра владеет заведением под названием Walton’s Fancy and Staple, которое представляет собой уникальное сочетание цветочной лавки, пекарни и уютного кафе.

МАРК УОЛБЕРГ

В 2011-м году Марк Уолберг совместно со своими братьями запустили ресторанный бренд Wahlburgers. Кафе быстрого питания были успешно размещены по всей территории США, а также нашли свое место в Торонто.

ЭШТОН КУТЧЕР

Эштон зарекомендовал себя как инвестор. Актер вложил средства в такие проекты, как Skype, Meerkat, Genius, Airbnb и Spotify, что подтверждает статус актера как одного из наиболее успешных инвесторов на глобальном уровне.

ДЖАРЕД ЛЕТО

Джаред прославился как инвестор. Свои ресурсы исполнитель направляет не только в музыку и кино, но и в развитие инновационных проектов. Неудивительно, что такие бренды, как Snapchat, Slack и Uber, входили в список его финансовых вложений. Весной 2018 года он оставил свой след в России, посетив штаб-квартиру социальной сети "ВКонтакте", расположенную в Санкт-Петербурге.

Таким образом, "Дни.ру" подготовили пять историй успеха. Хью Джекман, Сандра Буллок, Марк Уолберг, Эштон Кутчер и Джаред Лето— знаменитости мирового шоу-бизнеса, которые с успехом открыли собственное дело.