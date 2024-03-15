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Пятница 15 марта

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Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора"

Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу "Сокровища императора"
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Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян нежно поцеловал артистку и подарил цветы.

На шоу "Сокровища императора" произошел трогательный эпизод: Давид Манукян, известный в Сети как блогер Дава, неожиданно проявил знак внимания к Ольге Бузовой. Артист вручил экс-ведущей "Дома-2" букет алых роз, нежно поцеловал в области шеи и признался в чувствах.

Ольга Бузова, ведущая телепроекта, с легким смущением приняла цветы от своего бывшего избранника и ответила объятиями. Дава позже признался, что решение сделать такой сюрприз было мотивировано чувством признательности за поддержку Бузовой на протяжении проекта, ведь именно артистка оказывала рэперу моральную опору, и в какой-то момент певец ощутил сильное влечение к Ольге:
Оля очень много нас (участников реалити-шоу "Сокровища императора",— Прим. ред.) поддерживала. Меня это очень тронуло, внутри сразу что-то родное заиграло, опять екнуло в груди", — рассказал Давид Манукян в профайле.
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: соцсети / @dava_m

Известность Манукян приобрел за счет юмористических видео в социальных сетях. В 2019-м году имя Давида стало более узнаваемым, когда рэпер начал романтические отношения с Ольгой Бузовой, известной артисткой. Однако пути звездной пары разошлись в 2021-м году.

Ольга Бузова открыто говорила о сложностях, которые певица испытывала после разрыва, упоминая о физическом насилии и оскорблениях со стороны Давида Манукяна. С другой стороны, артист утверждал, что причиной разрыва звездной пары стали различия в характерах.

15 марта 2024, 20:17
Давид Манукян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
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