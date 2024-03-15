Бросившая любовника Бабкина пришла на выборы с новым кавалером: фото

Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина посетила Избирательный участок для участия в выборах.



Звезды отечественного шоу-бизнеса настаивают на значимости участия каждого человека в выборах, воспринимая их как момент национального единения. Проявляя преданность гражданскому долгу, знаменитости не оставляют без внимания возможность проголосовать. Артисты, музыканты, спортсмены едины во мнении о значимости участия каждого гражданина в голосовании, и это убеждение приводит их к избирательным участкам рано утром, где они стоят в очередях наравне со своими поклонниками.

Телеведущая тоже не осталась в стороне. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина проголосовала на участке № 73 в Москве:

"Выбор сделан! Уровень технической оснащенности на московских избирательных участках, к слову сказать, выше всяких похвал!"— заявила Надежда Кадышева в своем телеграм-канале.

Однако на выборах эстрадная певица была замечена не одна. Бросившая любовника Надежда Бабкина пришла на выборы с новым кавалером, по всей видимости, с фотографом, который задокументировал "выход" артистки. Напомним, что Надежда Бабкина рассталась с молодым фаворитом Сергеем Рябовым и уволила его из театра в 2023-м году.

В 2024 году главный этап проведения выборов с возможностью присутствия на избирательных участках запланирован с 15 по 17 марта. Впрочем, были предусмотрены альтернативные опции для голосования, позволяющие участникам выборного процесса отдать свой голос вне этих дат через электронный формат.

Мой девиз по жизни — не откладывай на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Поэтому именно сегодня, в первый день выборов, я отправилась на избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Призываю, мои дорогие, и вас последовать моему примеру, потому что будущее страны только в наших с вами руках,— подытожила Надежда Бабкина.