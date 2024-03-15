После 20 лет брака жена Газманова объявила о расставании

Марина Газманова активно развивает свой микроблог. Супруга Олега Газманова опубликовала шокирующий пост.

Союз звездного "есаула" и его спутницы для некоторых россиян служит примером для подражания. Исполнитель хита "Морячка" счастлив в браке с любимой более двадцати лет. Марина Газманова младше супруга на 18 лет. Однако даже такая большая разница в возрасте не стала преградой любви. В 2003 году избранница подарила Олегу Газманову дочь.

Пока популярный певец строит музыкальную карьеру, его супруга активно развивает свой микроблог. Она часто общается с подписчиками, публикует различные снимки и делится подробностями своей жизни.

На днях после 20 лет брака жена Олега Газманова объявила о расставании. Однако не с супругом, а с подругой. Дело в том, что Марина Газманова живет в разных странах вместе со своей близкой приятельницей.

На днях подруга звезды приехала в Россию и первым же делом встретилась с ней. Им удалось не только поболтать, но и поснимать контент для микроблога жены Олега Газманова. На видео Марина Газманова идет в платке на голове и держит в руках охапку цветов.

"Сегодня провела утро с другом, с моей талантливой Наташей... Человеческому и творческому притяжению нет преград", – поделилась трогательными словами под видео супруга Олега Газманова.

Марина Газманова. Фото: соцсети / @marinagazmanova

Ранее "Дни.ру" писали, что Олег Газманов сообщил, что жена бросает.