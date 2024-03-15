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Пятница 15 марта

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"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется

"Матрасик прибит": теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется
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Несколько лет назад стало известно, что журналист Борис Корчевников серьезно болен. Ведущий шоу "Судьба человека" частично потерял слух.

Российский телеведущий и актер Борис Корчевников свой творческий путь начал рано. Многие полагают, что его карьера стартовала после съемок в сериале 2010-х "Кадетство". Однако на сцену артист впервые вышел, еще будучи 7-летним ребенком.

К 2015 году Борис Корчевников уже обрел поклонников. Поэтому, когда в одном из выпусков передачи "Прямой эфир" он рассказал о своей болезни, многие испытали настоящий шок. В студии шоу телеведущий сообщил, что у него опухоль в районе головного мозга.

К счастью, она оказалась доброкачественной и оперируемой. Правда, последствия журналиста все-таки ожидали, и причем не самые приятные. Борис Корчевников, как оказалось, стал терять слух.

На сегодняшний день Борис Корчевников является ведущим передачи "Жизнь и Судьба". В студию к журналисту приходят гости, имеющие в мире шоу-бизнеса существенный вес. Накануне проект посетил российский музыкант и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга.

Разумеется, заслуженный артист РФ принес с собой свой инструмент и, более того, предложил ведущему сыграть что-то на свой вкус. Борис Корчевников отнекивался недолго. Взяв в руки современный аккордеон, журналист отметил, что инструмент очень мягкий и сзади для удобства будто "матрасик прибит".

Со стороны это было похоже на то, что теряющий слух Корчевников начал зарабатывать чем придется. Однако зрители передачи "Жизнь и Судьба", а также ее гость по достоинству оценили 8-секундную импровизацию телеведущего. После исполнения музыкальной партии журналист выглядел крайне счастливым.

15 марта 2024, 16:10
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия 1 / "Жизнь и судьба"✓ Надежный источник

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