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Пятница 15 марта

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Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены

Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены
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Известный журналист поделился подробностями семейной трагедии. Три года назад телеведущий Первого канала потерял близкого человека.

На протяжении двух десятилетий Сергей Бабаев является лицом Первого канала, радуя зрителей своим присутствием в программе "Доброе утро". Постоянная улыбка и остроумие телеведущего стали знакомыми чертами для аудитории. Однако мало кто знал о личной утрате, которую знаменитость пережила в 2021-м году: в возрасте 45 лет журналист потерял любимую жену Ирину, с которой прожил в счастливом браке более двух десятков лет, из-за коронавируса. В новом интервью Бабаев сообщил о смерти жены и поделился тем, как ведущему удалось преодолеть это тяжелое испытание.

Сергей рассказал, что изначально журналист был полностью потерян и не мог осознать происходящее. Отказывался принимать реальность, что Иры больше нет. Спустя время Бабаев постепенно начал осознавать, что телеведущему Первого канала предстоит жить дальше, воспитывать детей и продолжать работу.

В личной жизни журналиста наступил период благополучия. Прошлым летом Сергей обрел семейное счастье во втором браке с Юлией, которая ранее была связана с телевизионной индустрией и теперь передает знания студентам колледжа в качестве преподавателя русского языка и литературы. Юлия моложе Сергея на 14 лет и успешно нашла общий язык с детьми телеведущего Первого канала от предыдущего союза.

Сергей делится, что изначально его дети не восприняли Юлю тепло. Однако после многочисленных бесед и пояснений их отношение изменилось — они приняли мачеху. Сергей понимает реакцию детей, ведь для телеведущего Первого канала Юля — объект любви, а для детей поначалу она была незнакомцем.
15 марта 2024, 15:35
Фото: т/к Первый канал
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Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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