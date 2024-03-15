Ведущий Первого канала сообщил о смерти жены

Известный журналист поделился подробностями семейной трагедии. Три года назад телеведущий Первого канала потерял близкого человека.

На протяжении двух десятилетий Сергей Бабаев является лицом Первого канала, радуя зрителей своим присутствием в программе "Доброе утро". Постоянная улыбка и остроумие телеведущего стали знакомыми чертами для аудитории. Однако мало кто знал о личной утрате, которую знаменитость пережила в 2021-м году: в возрасте 45 лет журналист потерял любимую жену Ирину, с которой прожил в счастливом браке более двух десятков лет, из-за коронавируса. В новом интервью Бабаев сообщил о смерти жены и поделился тем, как ведущему удалось преодолеть это тяжелое испытание.

Сергей рассказал, что изначально журналист был полностью потерян и не мог осознать происходящее. Отказывался принимать реальность, что Иры больше нет. Спустя время Бабаев постепенно начал осознавать, что телеведущему Первого канала предстоит жить дальше, воспитывать детей и продолжать работу.





В личной жизни журналиста наступил период благополучия. Прошлым летом Сергей обрел семейное счастье во втором браке с Юлией, которая ранее была связана с телевизионной индустрией и теперь передает знания студентам колледжа в качестве преподавателя русского языка и литературы. Юлия моложе Сергея на 14 лет и успешно нашла общий язык с детьми телеведущего Первого канала от предыдущего союза.





Сергей делится, что изначально его дети не восприняли Юлю тепло. Однако после многочисленных бесед и пояснений их отношение изменилось — они приняли мачеху. Сергей понимает реакцию детей, ведь для телеведущего Первого канала Юля — объект любви, а для детей поначалу она была незнакомцем.