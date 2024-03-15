Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком

Телеведущая обнародовала шокирующую информацию. Елена Малышева заговорила о важном на федеральном канале.

Популярная телеведущая ведет программу "Жить здорово!" на Первом канале более 20 лет. Передача о здоровье полюбилась с нетерпением многим зрителям и теперь даже сложно себе представить кого-то другого на посту Елены Малышевой. На днях артистка сделала признание о борьбе с раком.

Сегодня вышел очередной выпуск программы "Жить здорово!". На этот раз речь зашла о вакцине от рака. Елена Малышева в своей передаче рассказала в чем заключается уникальная разработка средства против страшной болезни, как она влияет на организм и как ведет себя иммунная система после такой вакцины.

В начале выпуска Елена Малышева показала эту вакцину. Держа в руке шприц звезда рассказала, что благодаря данному лекарству можно вылечить рак четвертой стадии.

"Вот такие потрясающие чудеса", – высказалась Елена Малышева.

Стоит отметить, что в программе "Жить здорово!" поднимаются важные проблемы связанные со здоровьем. Ведущая программы Елена Малышева приглашает в студию экспертов и специалистов, которые делятся своими знаниями и советами по улучшению состояния человека. Более того, популярная передача помогла многим зрителям в лечении различных заболеваний.

Ранее "Дни.ру" писали, что Елена Малышева дала необычный мастер-класс.