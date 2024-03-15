Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Пятница 15 марта

13:27"Обалденные!": Маликова одновременно удовлетворили несколько женщин 13:11Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком 12:44Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью 11:24Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Обалденные!": Маликова одновременно удовлетворили несколько женщин

"Обалденные!": Маликова одновременно удовлетворили несколько женщин
43

Певец Дмитрий Маликов славится своей искренней любовью к поклонникам, а особенно к их женской части. Недавно артист опубликовал очередное тому подтверждение.

Советский и российский эстрадный певец Дмитрий Маликов отправился в небольшой концертный тур. В начале марта он выступал в Нижнем Новгороде и привез оттуда большое количество подарков.

В своем личном телеграм-канале исполнитель хита "С чистого листа" тогда нежно обратился к поклонникам и искренне признался им в любви. Дмитрий Маликов называет свою связь с фанатами очень теплой.

Подписчики такой порыв души оценили крайне высоко. Многие поспешили отметить в комментариях, что 54-летний артист имеет невероятную энергетику и является чуть ли не самым душевным исполнителем на отечественной сцене.

После концерта в Нижнем Новгороде у звезды сцены был небольшой перерыв. В четверг, 14 марта, он прибыл со своей программой уже в другой российский город. Дмитрий Маликов выступил в Калужской областной филармонии и вновь очаровал поклонников.

После выступления к нему подбежали фанатки с просьбами дать заветный автограф. Находящегося на сцене Маликова одновременно удовлетворили несколько женщин своим вниманием и преданностью.

После концерта Дмитрий Маликов традиционно поблагодарил всех пришедших на его выступление зрителей. Он посвятил фанатам трогательный пост, отметив, что они "обалденные!".

15 марта 2024, 13:27
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм / @dmitry_malikov_official• Требует проверки

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Это довело Дмитрия Маликова до слез: певец сделал громкое признание

Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность
Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком

Елена Малышева сделала признание о борьбе с раком
Телеведущая обнародовала шокирующую информацию. Елена Малышева заговорила о важном на федеральном канале. Популярная телеведущая ведет программу "Жить здорово!" на Первом канале более 20 лет.

Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью

Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью
Слухи о том, что журналистка Ксения Собчак беременна, возникают с небывалой регулярностью. Однако сама звезда их либо не комментирует, либо списывает округлившийся живот на любовь к итальянской кухне. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году вновь была заподозрена в беременности.

Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос

Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос
По всей видимости, девушка пытается обустроить личную жизнь. Девушку сына Наташи Королевой застали врасплох. Знаменитая певица в браке со стриптизером Сергеем Глушко родила единственного сына Архипа.

"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение

"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение
Композитор растрогал публику. Игорь Николаев поделился с поклонниками радостным событием. Знаменитого композитора знают все россияне.

Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"

Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"
Несколько дней назад состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Рассказываем, кто из знаменитостей уже никогда не сможет получить заветную статуэтку. В ночь с 10 на 11 марта 2024 года в голливудском театре "Долби" состоялось торжественное вручение премии "Оскар".

Выбор читателей

14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 14/03ЧтвМужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15/03ПтнДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 14/03ЧтвПринц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 13/03СрдСобчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 14/03Чтв"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала