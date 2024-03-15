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Пятница 15 марта

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Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке

Родители дважды: молодая жена Прилучного в ожидании на большом сроке
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Звездная пара стали впервые родителями в прошлом году. Супруга Павла Прилучного поделилась неожиданной новостью.

Популярные актеры счастливы вместе более двух лет. За это время они успели начать отношения, пожениться и родить ребенка. К слову, малыш появился на свет в апреле прошлого года. Мальчику дали имя Микаэль. А на днях стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями уже дважды — сначала фактическими, а потом духовными.

Молодая супруга звезды сериала "Мажор" активно развивает свои социальные сети. В микроблоге она часто общается со своими поклонниками, рассказывает подробности личной жизни и делится фотографиями. Так, на днях Зепюр Брутян опубликовала новый снимок. На нем они вместе с Павлом Прилучным стоят в церкви. Оказалось, что звездные муж и жена стали еще и крестными родителями.

Фото: Telegram-канал / @zepyur_priluchnaya
Фото: Telegram-канал / @zepyur_priluchnaya

Однако на этом хорошие новости не заканчиваются. Оказалось, что молодая жена Павла Прилучного радуется скорому выходу кино, она в ожидании на большом сроке съемочного процесса.

Чуть больше, чем через месяц на экраны выйдет комедия "Неприличные гости". Зепюр Брутян и Павел Прилучный сыграют в ней привычную уже для них роль семейной пары. Многие поклонники поспешили отреагировать на неожиданную новость.

"Этот фильм очень прям жду", – написала в комментариях под публикацией Павла Прилучного и Зепюр Брутян одна из поклонниц пары.

Ранее "Дни.ру" писали, что молодая жена Прилучного предпочитает втроем.

15 марта 2024, 14:04
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал / @zepyur_priluchnaya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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