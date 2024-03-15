Вышло 3 килограмма: после родов Собчак хвалится наливной грудью

Слухи о том, что журналистка Ксения Собчак беременна, возникают с небывалой регулярностью. Однако сама звезда их либо не комментирует, либо списывает округлившийся живот на любовь к итальянской кухне.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году вновь была заподозрена в беременности. Летом 2023-го знаменитость засветила заметно округлившийся живот во время поездки на Бали. Поклонники принялись уж было поздравлять звезду "Дома-2" с грядущим пополнением, однако она предпочла никак не комментировать свое интересное положение.

В середине осени того же года Ксения Собчак вновь намекнула подписчикам на беременность. На странице своего блога телезвезда опубликовала ролик, на котором под леопардовым платьем сильно заметен живот.

Фанаты вновь принялись судачить о возможном пополнении в ее семье с режиссером Константином Богомоловым. Однако и в этот раз все осталось на уровне слухов.

Накануне на странице своего блога в Сети Ксения Собчак опубликовала сразу несколько новых кадров. Сначала телеведущая позировала в кашемировом костюме серого цвета. В подписи к снимку она посетовала, что под ним не видно результатов ее похудения. Оказалось, что из нее вышло целых 3 килограмма.

Ксения Собчак. Фото: соцсети / @xenia_sobchak

После Ксения Собчак позировала уже в более открытом наряде. Фото можно посмотреть в телеграм-канале "Дни.ру".

Звезда телестройки "Дом-2" примерила весенний образ, состоящий из белых брюк, кофты с капюшоном и корсета, подчеркнувшего область декольте. В последнее время Ксения Собчак все чаще выставляет напоказ "святую святых".

Напомним, журналистка стала мамой в 2016 году, став счастливой обладательницей сына Платона. После родов Ксения Собчак продолжает совершенствовать фигуру и хвалится наливной грудью.