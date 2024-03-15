"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях

Телеведущий Дмитрий Дибров славится своей любовью к дамам ухоженным и цветущим. Однако более 10 лет назад шоумен покинул ряды звездных холостяков, связав себя узами брака с моделью, которая моложе его на 30 лет.

До встречи со своей будущей избранницей Полиной Дмитрий Дибров был женат три раза. Первая супруга шоумена Эльвира подарила ему сына Дениса, которому сейчас 39 лет. В браке со второй женой Ольгой у телеведущего родилась дочь Лада (1989 года рождения). Третий брачный союз звезды передачи "Кто хочет стать миллионером" в ЗАГС оказался "бездетным".

Нынешняя возлюбленная артиста – фотомодель Полина Диброва, она подарила ему троих наследников – Александра, Федора и Илью. Несмотря на разницу в возрасте, супруги демонстрируют нежные чувства и уверяют, что у них гармоничные отношения. Однако некоторые поклонники пары считают, что Дмитрий Дибров для Полины староват.

Новое фото в блоге молодой избранницы шоумена лишний раз доказало, что разница в возрасте для многих важна. Полина Диброва опубликовала семейный кадр, где запечатлена с детьми и супругом. В подписи к снимку девушка сообщила, что их недавний отдых в Таиланде прошел на славу.

Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми. Фото: соцсети / @polinadibrova

Демонстрация образа идеальной семьи вышла боком, а за четой Дибровых закрепилось обидное прозвище "дед и внучка". Пенсионер и его молодая жена оконфузились, да еще и при детях, потому что не стали скрывать явную разницу в возрасте и предстали на фото без прикрас.

"Дед, внучка и правнуки", – высказались в комментариях.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Дибров засветился на одном фото с певицей Бьянкой. Артистка назвала шоумена легендарным и красивейшим мужчиной и личностью.