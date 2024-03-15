"Дед и внучка": пенсионер Дибров с молодой женой оконфузились при детях

До встречи со своей будущей избранницей Полиной Дмитрий Дибров был женат три раза. Первая супруга шоумена Эльвира подарила ему сына Дениса, которому сейчас 39 лет. В браке со второй женой Ольгой у телеведущего родилась дочь Лада (1989 года рождения). Третий брачный союз звезды передачи "Кто хочет стать миллионером" в ЗАГС оказался "бездетным".
Нынешняя возлюбленная артиста – фотомодель Полина Диброва, она подарила ему троих наследников – Александра, Федора и Илью. Несмотря на разницу в возрасте, супруги демонстрируют нежные чувства и уверяют, что у них гармоничные отношения. Однако некоторые поклонники пары считают, что Дмитрий Дибров для Полины староват.
Новое фото в блоге молодой избранницы шоумена лишний раз доказало, что разница в возрасте для многих важна. Полина Диброва опубликовала семейный кадр, где запечатлена с детьми и супругом. В подписи к снимку девушка сообщила, что их недавний отдых в Таиланде прошел на славу.
Демонстрация образа идеальной семьи вышла боком, а за четой Дибровых закрепилось обидное прозвище "дед и внучка". Пенсионер и его молодая жена оконфузились, да еще и при детях, потому что не стали скрывать явную разницу в возрасте и предстали на фото без прикрас.
"Дед, внучка и правнуки", – высказались в комментариях.
Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Дибров засветился на одном фото с певицей Бьянкой. Артистка назвала шоумена легендарным и красивейшим мужчиной и личностью.