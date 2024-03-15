Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос

По всей видимости, девушка пытается обустроить личную жизнь. Девушку сына Наташи Королевой застали врасплох.

Знаменитая певица в браке со стриптизером Сергеем Глушко родила единственного сына Архипа. Сегодня наследнику артистки 22 года, он учится в институте и обустраивает личную жизнь. Сын Наташи Королевой более трех лет состоит в отношениях со стриптизершей Мелиссой Валынкиной.

Известно, что изначально звезда отнеслась негативно к выбору наследника. Однако со временем Наташи Королевой удалось найти общий язык с юной кокеткой. Правда, на днях артистка унизила девушку прямо на дне рождении Архипа. У артистки в один момент развязался язык, и она поставила в неловкое положение возлюбленную своего наследника.

"Щас все любви Архипа придут, щас они все собираются, щас всех посадим в ряд", – шутила Наташа Королева.

Возможно, таким образом она добивается расставания сына с Мелиссой Валынкиной. Вполне вероятно, ведь Наташа Королева давно вышвырнула неофициальную невестку из дома — тогда Архип Глушко вместе с девушкой переехал в съемную однушку.

В дальнейшем Мелисса Валынкина и вовсе пошла вразнос. На ее странице в социальных сетях в подписках фигурирует группа для знакомств. По всей видимости, названая невестка Наташи Королевой не теряет времени зря. Предложение Архип Глушко ей сделал еще два года назад, а свадьбы по всем канонам до сих пор не было.

Стоит отметить, что за спиной молодой избранницы Архипа Глушко опыт работы стриптизерши. Одно время общественность активно обсуждала ее снимки в трусах, а также видео на шесте. Судя по контенту Мелиссы Валынкиной в социальных сетях, мужики жадно разглядывают ее фото. Становится ясно, почему Наташа Королева не торопит сына идти в ЗАГС.

Ранее "Дни.ру" писали, что возлюбленная поразила сына Наташи Королевой нарядом с вырезами.