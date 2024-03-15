Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос

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Пятница 15 марта

11:24Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк?
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Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос

Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос
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По всей видимости, девушка пытается обустроить личную жизнь. Девушку сына Наташи Королевой застали врасплох.

Знаменитая певица в браке со стриптизером Сергеем Глушко родила единственного сына Архипа. Сегодня наследнику артистки 22 года, он учится в институте и обустраивает личную жизнь. Сын Наташи Королевой более трех лет состоит в отношениях со стриптизершей Мелиссой Валынкиной.

Известно, что изначально звезда отнеслась негативно к выбору наследника. Однако со временем Наташи Королевой удалось найти общий язык с юной кокеткой. Правда, на днях артистка унизила девушку прямо на дне рождении Архипа. У артистки в один момент развязался язык, и она поставила в неловкое положение возлюбленную своего наследника.

"Щас все любви Архипа придут, щас они все собираются, щас всех посадим в ряд", – шутила Наташа Королева.

Возможно, таким образом она добивается расставания сына с Мелиссой Валынкиной. Вполне вероятно, ведь Наташа Королева давно вышвырнула неофициальную невестку из дома — тогда Архип Глушко вместе с девушкой переехал в съемную однушку.

В дальнейшем Мелисса Валынкина и вовсе пошла вразнос. На ее странице в социальных сетях в подписках фигурирует группа для знакомств. По всей видимости, названая невестка Наташи Королевой не теряет времени зря. Предложение Архип Глушко ей сделал еще два года назад, а свадьбы по всем канонам до сих пор не было.

Стоит отметить, что за спиной молодой избранницы Архипа Глушко опыт работы стриптизерши. Одно время общественность активно обсуждала ее снимки в трусах, а также видео на шесте. Судя по контенту Мелиссы Валынкиной в социальных сетях, мужики жадно разглядывают ее фото. Становится ясно, почему Наташа Королева не торопит сына идти в ЗАГС.

Ранее "Дни.ру" писали, что возлюбленная поразила сына Наташи Королевой нарядом с вырезами.

15 марта 2024, 11:24
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вконтакте Мелисса Валынкина✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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