До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом

Народная артистка РФ Надежда Кадышева прошла огонь и воду, пленяя сердца многочисленной публики своим живым, звонким, чистым голосом. Для многочисленных поклонников на советском и постсоветском пространстве она выступала чутким врачевателем душ.



В последние годы белокурую артистку стали все реже замечать на публичных праздниках и вечеринках. Однако чарующая музыка, которую Надежда Кадышева вселяла в сердца поклонников, по-прежнему находила преданного слушателя.

Так, 7-го марта 2024-го года на сцене театра "Золотое кольцо" зажглась волшебная атмосфера благодаря долгожданному выступлению известной певицы. Этот вечер был озарен праздничным спектаклем "Для вас, любимые", где прозвучали главные хиты Надежды Кадышевой: "Течет ручей", "Я не колдунья" и другие. Богатые сценические наряды добавляли каждому номеру особенный лоск.

Радости публики не было предела, все места были заняты, а в зале царила атмосфера бушующей энергии. Аудитория до слез прониклась духовным смыслом и красотой, который излучала Надежда Кадышева. Стало ясно, что творческий путь народной артистки России не закончен. На концертах по-прежнему аншлаг: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом.





Отметим, что это выступление было для певицы вторым в текущем году. Во время мероприятия Григорий, единственный сын Надежды Кадышевой, произнес трогательную речь. Наследник народной артистки России оставил поздравления всем женщинам, а также, в частности, своей матери.





Будучи достойным продолжением крепкой любви, которую Надежда Кадышева и Александр Костюк зародили еще в юности, Григорий удивил аудиторию двумя композициями: "Самая" и "Ты не моя". Так он продемонстрировал зрителям наследственный талант — владение магией звука.





