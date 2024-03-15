Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"

Несколько дней назад состоялась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Рассказываем, кто из знаменитостей уже никогда не сможет получить заветную статуэтку.

В ночь с 10 на 11 марта 2024 года в голливудском театре "Долби" состоялось торжественное вручение премии "Оскар". Столь значимое мероприятие посетило большое количество звезд западного шоу-бизнеса. Больше всего наград (7 из 11 возможных) завоевал фильм режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Редакция "Дни.ру" решила не дублировать имена победителей, а сообщить читателям, кто из популярных личностей статуэтку завоевать уже не сможет. Рассказываем, кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар".

1. Алан Рикман (1946 – 2016)

Английский актер Алан Рикман завоевал зрительскую любовь благодаря большому количеству картин. Самый известный проект с участием знаменитости – серия фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В этом приключенческом фэнтези артист исполнил роль профессора Северуса Снегга. Алан Рикман покинул этот мир в возрасте 69 лет, так и не получив даже номинацию на "Оскар".

Алан Рикман. Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

2. Мэрилин Монро (1926 – 1962)

Культовая персона американского кинематографа Мэрилин Монро тоже ни разу не была номинирована на премию "Оскар". Однако про это красотку знают, пожалуй, все люди на планете. Талант и непревзойденное актерское мастерство артистки помогли ей добиться небывалых высот. Самые известные картины с участием Мэрилин – "Ниагара", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки". За последний фильм Монро получила награду премии "Золотой глобус".

Мэрилин Монро. Фото: кадр из фильма "В джазе только девушки"

3. Ричард Харрис (1930 – 2002)

Ирландский актер и певец Ричард Харрис, в отличие от Рикмана и Монро, дважды номинировался на "Оскар". Однако его имя в данной подборке говорит о том, что заветную статуэтку он так и не получил. Знаменитый артист запомнился зрителям как профессор Альбус Дамблдор из серии фильмов о Гарри Поттере.

Ричард Харрис. Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

4. Тони Кертис (1925 – 2010)

Американский актер Тони Кертис пользовался особой популярностью в 1950-60 годах прошлого столетия. Артист снялся в более чем 100 кинокартинах. Роли, которые он исполнял, были разноплановыми – от комедийных до сложно-драматических. Самые известные работы Тони Кертиса – "В джазе только девушки", "Большие гонки" и "Великий самозванец". На премии "Оскар" актер удостоился лишь номинации за фильм режиссера Крамера "Скованные одной цепью".



