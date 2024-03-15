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Четверг 14 марта

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Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины

Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины
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Дженнифер Лопес напугала своих поклонников. Стало известно, что она отменила пять запланированных концертов в рамках тура.

Дженнифер Лопес неожиданно аннулировала пять концертов в США, которые должны были пройти с 22 по 30 августа. Это произошло спустя две недели после старта продаж билетов на грядущий тур.

На данный момент официальных причин подобного решения нет. Этот факт спровоцировал тревожность и разочарование у поклонников знаменитости.

Стоит отметить, что супруга Бена Аффлека разместила обновленное расписание в соцсетях. Согласно ему американский этап тура закончится 17 августа в Нью-Йорке, где она родилась.

Слушатели выразили свое разочарование из-за отсутствия внятных данных, воспринимая это как неуважение к аудитории. Некоторые столкнулись с проблемами при попытке заново забронировать билеты на другие даты из-за неопределенности графика.

Тур, о котором идет речь, является частью промо-кампании по продвижению девятого студийного альбома певицы, а также фильма на платформе Prime Video. Известно, что Лопес потратила на этот проект порядка 20 миллионов долларов. Несмотря на усилия, альбом показал, мягко говоря, не самые впечатляющие результаты в чартах. Это породило слухи о связи между отменой концертов и плохим спросом на билеты.

15 марта 2024, 00:21
Дженнифер Лопес. Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/globallookpress.com
FOX13✓ Надежный источник

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Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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