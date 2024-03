Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада

Популярный певец порадовал поклонников. Джастин Тимберлейк выпустит песню с бойз-бэндом NSYNC.

Исполнитель хита "What Goes Around" начал свою творческую карьеру в качестве участника популярного бойз-бэнда NSYNC в 1990-х годах. Группа стала одной из самых успешных в свое время, продав более 70 миллионов копий своих альбомов. Однако в 2002 году она распалась. На днях стало известно, что Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC.

Радостным событием со своими поклонниками артист поделился в своем микроблоге. Новый хит певец решил назвать "Paradise". На своей странице в социальной сети Джастин Тимберлейк опубликовал отрывок из новой песни. Поклонники его творчества и группы NSYNC поспешили отреагировать на неожиданную новость.

"Спасибо NSYNC за этот момент! Мы будем ждать с нетерпением новую песню", – написал один из поклонников Джастина Тимберлейка в комментариях под публикацией.

Стоит отметить, что осенью минувшего года участники группы NSYNC уже воссоединялись. Тогда они выпустили песню "Better Place" для фильма "Тролли. Группа в сборе". Джастин Тимберлейк признавался, что для него такое воссоединение бывших участников является важным событием. Он чувствовал удивительную энергию от происходящего тогда на студии.

Известно, что в 2002 году группа NSYNC распалась по нескольким причинам. Тогда у участников бойз-бэнда появились разногласия по поводу творческого направления коллектива. Кроме того, Джастин Тимберлейк стал развиваться как сольный артист, что также повлияло на решение группы распасться.