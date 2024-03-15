Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Пятница 15 марта

06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада

Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада
133

Популярный певец порадовал поклонников. Джастин Тимберлейк выпустит песню с бойз-бэндом NSYNC.

Исполнитель хита "What Goes Around" начал свою творческую карьеру в качестве участника популярного бойз-бэнда NSYNC в 1990-х годах. Группа стала одной из самых успешных в свое время, продав более 70 миллионов копий своих альбомов. Однако в 2002 году она распалась. На днях стало известно, что Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC.

Радостным событием со своими поклонниками артист поделился в своем микроблоге. Новый хит певец решил назвать "Paradise". На своей странице в социальной сети Джастин Тимберлейк опубликовал отрывок из новой песни. Поклонники его творчества и группы NSYNC поспешили отреагировать на неожиданную новость.

"Спасибо NSYNC за этот момент! Мы будем ждать с нетерпением новую песню", – написал один из поклонников Джастина Тимберлейка в комментариях под публикацией.

Стоит отметить, что осенью минувшего года участники группы NSYNC уже воссоединялись. Тогда они выпустили песню "Better Place" для фильма "Тролли. Группа в сборе". Джастин Тимберлейк признавался, что для него такое воссоединение бывших участников является важным событием. Он чувствовал удивительную энергию от происходящего тогда на студии.

Известно, что в 2002 году группа NSYNC распалась по нескольким причинам. Тогда у участников бойз-бэнда появились разногласия по поводу творческого направления коллектива. Кроме того, Джастин Тимберлейк стал развиваться как сольный артист, что также повлияло на решение группы распасться.

15 марта 2024, 06:09
Джастин Тимберлейк. Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/www.globallookpress.com
Etonline✓ Надежный источник

По теме

Бритни Спирс обратилась к Джастину Тимберлейку после обвинений в изменах

Тимберлейк встал горой за бывшую возлюбленную Спирс после ее пугающих откровений

Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками

Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками
Зачастую знаменитости обнаруживают, что они являются одногодками со своими партнерами. Это может создать особую связь и понимание между ними. "Дни.

Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины

Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины
Дженнифер Лопес напугала своих поклонников. Стало известно, что она отменила пять запланированных концертов в рамках тура. Дженнифер Лопес неожиданно аннулировала пять концертов в США, которые должны были пройти с 22 по 30 августа.

Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу

Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу
Зрителей проекта "Давай поженимся!" ждал интригующий сюрприз! Речь на передаче зашла про Уголовный кодекс. В новой части программы "Давай поженимся!" на Первом канале произошел необычный поворот сюжета.

"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала

"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала
Журналист Александр Гордон грубо высказался в адрес Юлии Барановской. 14-го марта 2024-года в эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы "Мужское / Женское".

"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо

"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо
78-летний Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз. 13-го марта 2024-го года в центре внимания СМИ оказались Евгений Петросян вместе с его молодой женой Татьяной Брухуновой.

Выбор читателей

13/03СрдВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 13/03СрдНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 14/03ЧтвМужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 13/03СрдОсчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 14/03ЧтвПринц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон