"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала

Журналист Александр Гордон грубо высказался в адрес Юлии Барановской.



14-го марта 2024-года в эфире Первого канала вышел очередной выпуск программы "Мужское / Женское". Постоянными ведущими телешоу выступают Александр Гордон и Юлия Барановская.

На съемках появилась Анна Петина из Красногорска, женщина, которая активно следит за эфирами Ирины Федяевой, видеоблогера. Она убеждена, что Ирина, будучи матерью четверых детей, не способна адекватно выполнять свои родительские обязательства, из-за чего дети часто подвергаются нешуточному риску.

Юлия Барановская и ее соведущий обнародовали следующее: стример Ирина находится под прицелом критики в Сети, где ей удается вызвать неоднозначные реакции среди аудитории. Девушка утверждает, что, несмотря на обвинения, ее родительские качества на высоте — дети всегда ухожены, сыты и в полной мере обеспечены всем необходимым. В то же время Федяева на своих эфирах демонстрирует вызывающее поведение: употребляет алкоголь, выражается нецензурной бранью в адрес детей, слишком громко слушает музыку, угрожает тем, кто ее критикует, и вымогает деньги у зрителей, то на переезд в столицу, то на автозапчасти для машины ее мужа, работающего таксистом.





Выпуск шоу "Мужское / Женское" как всегда открыли Александр Гордон и Юлия Барановская. Ведущие поприветствовали зрителей и принялись за повестку дня.

"Вот кто-то смотрит трансляцию в интернете и думает "Классно, прикольно", а кто-то еще и деньги переводит, а кто-то на это жалуется. И где эта золотая середина?" — выступила Барановская с монологом.

60-летний журналист тут же подхватил тему обсуждения. Александр Гордон обратился к Юлии.

"Знаешь, что я заметил? Поскольку речь идет о творческом человеке, она (гость программы — Прим. ред.) же блогер, у нее есть дети, так вот, творческие люди всегда скверные родители", — съязвил Гордон в адрес Юлии.

Напомним, что Юлия — многодетная мать, которая воспитывает троих детей: Артема, Яну и Арсения. К тому же Барановская является телеведущей, спикером и ведущей Первого канала, одним словом, — творческий человек.

В студии программы "Мужское / Женское" часто происходят конфликты как между гостями, так и между ведущими . Вот и на этот раз Александр Гордон врезал Юлии Барановской неожиданной фразой, съязвив, что последняя — "скверный родитель". Уверены, что это было сказано не в обиду талантливой телеведущей, а по "заявленному" сценарию. Выражение лица Барановской на Первом канале все сказало само за себя.