Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу

Зрителей проекта "Давай поженимся!" ждал интригующий сюрприз! Речь на передаче зашла про Уголовный кодекс.

В новой части программы "Давай поженимся!" на Первом канале произошел необычный поворот сюжета. На телепроекте, главными персонами которого являются Лариса Гузеева и Роза Сябитова, заговорили о местах лишения свободы и риске тюремного заключения.

В начале выпуска от 14 марта 2024 года все происходило по обычному сценарию. На программу "Давай поженимся!" пришел 36-летний мужчина, который выбирал даму сердца. Претендентки были одна другой краше – все умницы и красавицы. Особое внимание жениха, кажется, завоевала вторая невеста, которая рассказала свою душещипательную историю Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.

28-летняя девушка по имени Олеся пришла покорять сердце главного героя, имея за плечами опыт неудачных отношений. От блондинки Гузеева и Сябитова узнали, что отец ее двоих детей, которого она очень сильно любила, сейчас находится в местах лишения свободы.

По словам Олеси, она все простила своему бывшему мужу – и измены, и собственническое отношение. Но далее выяснилось еще кое-что важное — накануне съемок Лариса Гузеева не ознакомилась с историей девушки в подробностях.

В эфире шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова провозгласила, что ситуация у гостьи проекта могла оказаться еще более критической. "Чуть сама не села! Она продала свою третью машину, чтобы не сесть вместе с ним, потому что он ее тащил за собой", – выразилась телезвезда.

Как призналась невеста, она смогла избежать наказания по 159 статье УК РФ за мошенничество: были опасения, что девушку сочтут виновной вместе с ее бывшим избранником. Таким образом Ларису Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу, но она пыталась сохранять невозмутимость.

"Вы ему помогали?" – спросила ведущая у Олеси.

"Нет", – ответила блондинка.

Также Лариса Гузеева выразила опасения: что если бывший муж выйдет из тюрьмы и не даст жизни молодой красавице? А Роза Сябитова так и ахнула: "За жениха переживаю!". Звездная сваха резко осудила невесту и дала понять, что опыт Олеси не принесет счастья герою программы.