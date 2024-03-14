Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу

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Четверг 14 марта

22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска"
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Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу

Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу
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Зрителей проекта "Давай поженимся!" ждал интригующий сюрприз! Речь на передаче зашла про Уголовный кодекс.

В новой части программы "Давай поженимся!" на Первом канале произошел необычный поворот сюжета. На телепроекте, главными персонами которого являются Лариса Гузеева и Роза Сябитова, заговорили о местах лишения свободы и риске тюремного заключения.

В начале выпуска от 14 марта 2024 года все происходило по обычному сценарию. На программу "Давай поженимся!" пришел 36-летний мужчина, который выбирал даму сердца. Претендентки были одна другой краше – все умницы и красавицы. Особое внимание жениха, кажется, завоевала вторая невеста, которая рассказала свою душещипательную историю Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.

28-летняя девушка по имени Олеся пришла покорять сердце главного героя, имея за плечами опыт неудачных отношений. От блондинки Гузеева и Сябитова узнали, что отец ее двоих детей, которого она очень сильно любила, сейчас находится в местах лишения свободы.

По словам Олеси, она все простила своему бывшему мужу – и измены, и собственническое отношение. Но далее выяснилось еще кое-что важное — накануне съемок Лариса Гузеева не ознакомилась с историей девушки в подробностях.

В эфире шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова провозгласила, что ситуация у гостьи проекта могла оказаться еще более критической. "Чуть сама не села! Она продала свою третью машину, чтобы не сесть вместе с ним, потому что он ее тащил за собой", – выразилась телезвезда.

Как призналась невеста, она смогла избежать наказания по 159 статье УК РФ за мошенничество: были опасения, что девушку сочтут виновной вместе с ее бывшим избранником. Таким образом Ларису Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу, но она пыталась сохранять невозмутимость.

"Вы ему помогали?" – спросила ведущая у Олеси.

"Нет", – ответила блондинка.

Также Лариса Гузеева выразила опасения: что если бывший муж выйдет из тюрьмы и не даст жизни молодой красавице? А Роза Сябитова так и ахнула: "За жениха переживаю!". Звездная сваха резко осудила невесту и дала понять, что опыт Олеси не принесет счастья герою программы.

14 марта 2024, 22:38
Первый канал / шоу "Давай поженимся!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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