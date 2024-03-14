"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает

Удивительное послание народный артист оставил своим поклонникам.

В Сети время от времени всплывают слухи о расставании Олега Газманова с женой. То и дело появляется информация о том, что счастье пары, прожившей вместе более 20 лет, находится под вопросом. Удивительно, почему это происходит, ведь у супругов, как известно, прекрасные отношения и крепкая семья.

Неоднократно жена артиста Марина Муравьева твердила, что с мужем у нее все хорошо, но пересуды не прекращались. И вот настал тот день, когда Олег Газманов сообщил, что жена бросает.

Однако не его, а всего лишь камни на побережье. Это видно в прекрасном чувственном ролике, который Олег Газманов опубликовал в день рождения своей второй половинки. На видео артист еле слышно с придыханием читает стихи своей супруге: "Не надо лишних слов...". А Марина в необыкновенном облачении ходит у моря и бросает камни в воду.

Судя по голосу Олега Газманова, становится ясно, что в его отношениях с женой все хорошо. Под видеороликом знаменитый певец разместил короткое, но вдохновенное послание:

"Ненаглядная,

Переплелась с тобой судьба моя!

Тебя сегодня с днем рождения

Поздравляю я..."

Друзья и поклонники Олега Газманова оставили много восторженных комментариев под роликом. "Восхищаюсь Вашей парой. С днем рождения вашу музу, Олег", "Супер подарок! Романтика какая!" – написали пользователи Сети.