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Четверг 14 марта

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Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках

Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках
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Супруга Эммануила Виторгана вышла в свет вместе с дочками.

Эммануил Виторган и Ирина Виторган обрели счастье родительства уже в зрелом возрасте, обогатив свою жизнь двумя дочерями. Красивая пара смогла добиться идиллии в отношениях, несмотря на предрассудки и злые языки.

Союз влюбленных состоялся в 2000-м году, после чего семья пополнилась двумя девочками: Этель, которой сейчас пять лет, и ее младшей сестрой Кларой, которой четыре года. Жена актера не скрывает, что растить детей им помогают няни.

Несмотря на занятость, Ирина Виторган, успешная бизнесвумен, и ее муж Эммануил Виторган находят время для своих детей. Виторган поделилась с подписчиками, что материнство для нее было мечтой, и теперь женщина старается максимально посвящать себя воспитанию дочерей.

Во время недавнего визита в театр "Русская антреприза" в Санкт-Петербурге Ирина Виторган вышла вся в черном с маленьким ребенком на руках. На опубликованной фотографии в личном блоге Ирины красуются жена известного актера и дочь Клара, мужа рядом не оказалось.

Ирина Виторган с дочерью Кларой. Фото: соцсети / @irina_vitorgan

Странно, что мужа нет в кадре. Потому что визит в театр Ирина и ее избранник совершили вместе. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный Эммануилом Виторганом в личном профиле. Эммануил Гедеонович, заслуженный артист РФ, выразил признательность Владиславу Фурманову, художественному руководителю, и всему коллективу театра имени Андрея Миронова:

"Спасибо за эту премию и за все, что происходит в этом прекрасном доме", – написал Эммануил Виторган в личном блоге.

Следует подчеркнуть, что перед тем как отправиться в театр, Этель была одета в платье черного цвета с узором в горошек, в то время как Кларочка предпочла для своего выхода нежное платье розового оттенка. Важно отметить, что в семье Эммануила Виторгана, кроме упомянутых дочерей, также есть дети от прошлых браков: дочь Ксения и сын Максим.

14 марта 2024, 17:03
Ирина Виторган и Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

История любви 78-летнего Виторгана и его 56-летней жены

В 2000 году страшная болезнь отняла у Виторгана жену.
Млодик, желая поддержать убитого горем друга, старалась как можно больше времени проводить с ним.
Постепенно Ирина и Эммануил поняли, что их отношения выходят за рамки дружбы.
В 2003 году они поженились.
Из-за свадьбы с отцом перестал общаться Максим Виторган.
Однако Ирина оказалась мудрой и понимающей женщиной.
Она не только помирила отца и сыны, но и вернула в семью первую дочь Эммануила Ксению.
В февраля 2018 года чета Виторган отметила хрустальную свадьбу – 15-летие совместной жизни.
Внучка Александра, Ирина Млодик и Эммануил Виторган.
А в марте Россию поставило на уши шокирующее известие – 56-летняя Млодик родила 78-летнему Виторгану ребенка.

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