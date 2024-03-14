Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках

Супруга Эммануила Виторгана вышла в свет вместе с дочками.



Эммануил Виторган и Ирина Виторган обрели счастье родительства уже в зрелом возрасте, обогатив свою жизнь двумя дочерями. Красивая пара смогла добиться идиллии в отношениях, несмотря на предрассудки и злые языки.

Союз влюбленных состоялся в 2000-м году, после чего семья пополнилась двумя девочками: Этель, которой сейчас пять лет, и ее младшей сестрой Кларой, которой четыре года. Жена актера не скрывает, что растить детей им помогают няни.

Несмотря на занятость, Ирина Виторган, успешная бизнесвумен, и ее муж Эммануил Виторган находят время для своих детей. Виторган поделилась с подписчиками, что материнство для нее было мечтой, и теперь женщина старается максимально посвящать себя воспитанию дочерей.

Во время недавнего визита в театр "Русская антреприза" в Санкт-Петербурге Ирина Виторган вышла вся в черном с маленьким ребенком на руках. На опубликованной фотографии в личном блоге Ирины красуются жена известного актера и дочь Клара, мужа рядом не оказалось.

Странно, что мужа нет в кадре. Потому что визит в театр Ирина и ее избранник совершили вместе. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный Эммануилом Виторганом в личном профиле. Эммануил Гедеонович, заслуженный артист РФ, выразил признательность Владиславу Фурманову, художественному руководителю, и всему коллективу театра имени Андрея Миронова:

"Спасибо за эту премию и за все, что происходит в этом прекрасном доме", – написал Эммануил Виторган в личном блоге.



Следует подчеркнуть, что перед тем как отправиться в театр, Этель была одета в платье черного цвета с узором в горошек, в то время как Кларочка предпочла для своего выхода нежное платье розового оттенка. Важно отметить, что в семье Эммануила Виторгана, кроме упомянутых дочерей, также есть дети от прошлых браков: дочь Ксения и сын Максим.