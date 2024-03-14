Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки

В Храме Живоначальной Троицы при столичном НИИ им. Склифосовского простились с легендарным диктором Центрального Телевидения Светланой Моргуновой. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии.

Проситься пришло немало звезд – композитор Игорь Крутой, певцы Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Игорь Наджиев и Феликс Царикати, пародист Александр Песков, телеведущие Алла Данько и Владимир Березин, артистка юмористического жанра Клара Новикова...

Для каждого из них Светлана Моргунова – не только коллега, но и друг. Рядом с гробом сидят самые близкие – друзья и родственники: внучка Дарья, невестка Елена и сестра Елена, а также племянник.

После гражданской панихиды настоятель храма по всем канонам совершал чин отпевания над новопреставленной рабой Божией Светланой. В молитве он просил Всевышнего простить покойной все вольные и невольные прегрешения.

А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами "И сотвори ей вечную память", вложил в правую руку покойницы свернутую разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении. Считается, что эта бумага пригодится на том свете.

Напомним, Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни от отрыва тромба 10 марта, меньше чем через неделю после дня рождения. Она будет похоронена рядом с сыном Максимом на 27-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы.