Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 14 марта

17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном

Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном
162

Звезда сериала "Универ" является многодетной мамой. Мария Кожевникова поделилась ситуацией, которая произошла в ее семье.

Популярная актриса прославилась после того, как на экраны вышел ситком "Универ", в котором она исполнила роль блондинки Аллы. Однако после ошеломительной славы звезда приняла решение пойти по-другому пути. Так, Мария Кожевникова стала многодетной мамой.

Сейчас актриса посвящает все свое время воспитанию детей. К слову, недавно Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Осенью минувшего года на свет у звезды появился еще один сын.

В своем микроблоге актриса часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и советами по воспитанию детей. На днях Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном. Оказалось, что ее наследник настоящий любитель футбола. Однако звезде пришлось перевести своего любимого ребенка из одной академии в другую. Более того, она даже устроила скандал.

Оказалось, что в академии футбола, в которой занимался ее старший сын, постоянно тренировки проходили в неудобное время. Наследнику Марии Кожевниковой приходилось пропускать занятия в школе из-за этого. Тогда она решила уточнить у тренеров академии, планирует ли они менять время занятий. Однако ее поставили перед выбором. По словам Марии Кожевниковой, сотрудники академии футбола заявили, что ей нужно выбирать либо школа, либо спорт.

"Вам нужны тупые футболисты? Может поэтому у нас есть проблема в спорте", – возмутилась Мария Кожевникова.

Теперь старший сын артистки занимается в другой академии футболка. По словам Марии Кожевниковой, в ней более удобное время.

Ранее "Дни.ру" писали, что Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне.

14 марта 2024, 15:32
Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной

Продюсер, режиссер Игорь Угольников и актриса Мария Кожевникова.
Актриса Анна Пескова.
Телеведущий Валдис Пельш и режиссер Кристина Козлова.
Певец Олег Газманов.
Актриса Анна Банщикова.
Актер Федор Добронравов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.
Телеведущий Андрей Малахов.
Актриса Наталья Бочкарева и певец Дмитрий Дунаев.

По теме

Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне

Кожевникова показала честное фото после четвертых родов
Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках

Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках
Супруга Эммануила Виторгана вышла в свет вместе с дочками. Эммануил Виторган и Ирина Виторган обрели счастье родительства уже в зрелом возрасте, обогатив свою жизнь двумя дочерями.

Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки

Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки
В Храме Живоначальной Троицы при столичном НИИ им. Склифосовского простились с легендарным диктором Центрального Телевидения Светланой Моргуновой. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии. Проситься пришло немало звезд – композитор Игорь Крутой, певцы Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Игорь Наджиев и Феликс Царикати, пародист Александр Песков, телеведущие Алла Данько и Владимир Березин, артистка юмористического жанра Клара Новикова.

Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату

Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату
После долгого перерыва знаменитая певица вышла в свет. Лолита Милявская заговорила о важном. В декабре минувшего года в мире российского шоу-бизнеса произошел громкий скандал.

Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью

Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью
В среду, 13 марта, в Сети появилась неожиданная новость. Как оказалось, 78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом. Радостными известиями поделилась избранница юмориста Татьяна Брухунова.

Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон

Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон
В королевской семье произошло очередное несчастье. Принц Уильям посетил церемонию прощания без Кейт Миддлтон. Королевская семья с начала нового года переживает непростой период.

Выбор читателей

13/03СрдВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12/03ВтрДождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 13/03СрдНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13/03СрдОсчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 13/03СрдСобчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен