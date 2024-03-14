Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной

Известный критик высказался в сторону артистов российской эстрады. Сергей Соседов сравнил Ольгу Бузову и Люсу Чеботину с Полиной Гагариной и Димой Биланом.

Еще два года назад многие звезды российского шоу-бизнеса покинули родные земли по известной для всех причине. Сейчас на их смену пришли другие артисты. Так, в чартах лидирующие позиции занимают SHAMAN, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Валя Карнавал и многие другие. Однако музыкальный критик Сергей Соседов не разделяет мнение общественности по поводу некоторых звезд.

Так, Сергей Соседов жестко прошелся по Ольге Бузовой и Люсе Чеботиной. Артист отметил, что не может назвать двух популярных певиц лучшими исполнительницами. По его мнению, среди молодых артистов нет таких, кто бы мог заслужить такое почетное звание. Сергей Соседов убежден, что раньше звезды были абсолютно другие.

"Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду….Все звезды того времени были видные, яркие" – считает Сергей Соседов.

Для музыкального критика звезды того времени – Григорий Лепс и Ларису Долину. Как раз их Сергей Соседов и считает лучшими артистами. Однако среди молодого поколения он также выделил Полину Гагарину и Диму Билана.

Стоит отметить, что в прошлом году Сергей Соседов назвал успех певца SHAMANA переоцененным. По его мнению, исполнителя хита "Я русский" знают максимум 5 россиян из случайно опрошенных 30 человек.

Ранее "Дни.ру" писали, что Сергей Соседов остался без любимой работы.