Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Четверг 14 марта

08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве

Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве
44

В последнее время общественность обсуждает пополнение в семье знаменитого певца. Дима Билан сделал громкое заявление.

Личная жизнь исполнителя хита "Believe me" является одной из самых обсуждаемых тем среди его поклонников. Однако в данном вопросе артисту явно не везет. За свои 42 года он до сих пор не женился и не обзавелся детьми. Однако сам Дима Билан неоднократно признавался, что мечтает о большой семье, в которой будет девять или десять наследников.

На днях в Сеть утекла информация, что знаменитый певец готовится стать отцом. Общественность шепталась, что помощница Димы Билана беременна от него. Мол некоторое время назад между ним и Аленой Усачевой пробежала искра. Теперь поклонники ждут пополнение в семье артиста.

В своем микроблоге Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве. Артист напомнил всем поклонникам, что у него с ними есть личная традиция – узнавать всю информацию от первого лица, поэтому для него важно ответить на появившиеся слухи. Исполнитель хита "Держи" заверил, что когда в его жизни случится поколение, то он непременно расскажет об этом сам.

"Такое событие я точно не буду скрывать", – отметил Дима Билан.

Также артист добавил, что в ближайший год планирует посвящать время исключительно своей творческой карьере. По словам Димы Билана, что впереди у него и выпуск нового альбома, и съемки в различных проектах, сольное шоу в Москве и Питере, поэтому времени на личную жизнь у него пока нет.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость.

14 марта 2024, 08:59
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал / @bilanofficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

По теме

"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты

Десятки миллионов: Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость

Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками

Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками
4-го января 2024-го года популярный тиктокер Дина Саева показала подарок от своего возлюбленного. В 2024-ом году Дине Саевой исполнилось 24 года.

Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП

Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП
Поклонники Валерия Леонтьева забили тревогу, так как любимый артист давно не появляется на публике. В те времена, когда Валерий Леонтьев начинал свою карьеру и еще не пользовался широкой известностью в прессе, артист уже имел за спиной преданную группу поклонниц, которые следовали за ним на каждом шагу по всем уголкам страны.

Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна...

Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна...
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Пришло время сорвать маску. Смотрите – вот она я. Во мне живет один человек, но в то же время во мне живут два человека.

Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком

Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком
В Сети появились снимки, на которых олимпийской чемпионке с нескрываемой любовью дарит поцелуй ее друг. Звезда российского фигурного катания Алина Загитова часто публикует фото в своем блоге.

Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024

Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024
В середине июня состоится главное событие отечественного шоу-бизнеса – премия МУЗ-ТВ 2024. Имена практически всех ведущих уже известны. В среду, 13 марта, в столице нашей родины – Москве состоялся пресс-завтрак в честь грядущей премии МУЗ-ТВ 2024.

Выбор читателей

12/03ВтрПосле паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 12/03ВтрДождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 13/03СрдНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 13/03СрдВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12/03ВтрСнял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 12/03ВтрСтало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка