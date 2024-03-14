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Четверг 14 марта

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Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП

Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП
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Поклонники Валерия Леонтьева забили тревогу, так как любимый артист давно не появляется на публике.

В те времена, когда Валерий Леонтьев начинал свою карьеру и еще не пользовался широкой известностью в прессе, артист уже имел за спиной преданную группу поклонниц, которые следовали за ним на каждом шагу по всем уголкам страны. Одним из таких моментов стало событие в конце 1980-го года, когда Валерий Леонтьев должен был впервые представить себя широкой аудитории во время новогодней трансляции шоу "Голубой огонек".

Артист должен был исполнить песню Давида Тухманова "Песня диск-жокея". Однако всего за несколько часов до выхода телешоу на экраны руководитель проекта, просмотрев финальный монтаж программы, решил исключить выступление Леонтьева из эфира, что стало для певца большим разочарованием.

Такое препятствие, однако, не остановило артиста на пути к музыкальной карьере, за исключением неожиданного происшествия, подвергшего всех поклонников в шок. Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП.

В 1985-ом году Валерий и его супруга Людмила Исакович едва не скончались во время поездки в Индию. Инцидент произошел ночью, когда пара направлялась обратно в одну из провинций. Уставший Леонтьев в этот момент отдыхал, опустив голову на плечо водителя, но Людмила вскоре предложила артисту переместиться на заднее сиденье. Лишь спустя мгновения после того, как Валерий пересел, внезапно перед их машиной появился грузовик без включенных фар, и произошло столкновение. Несколько часов было неясно, сможет ли Людмила выжить после аварии, но, к счастью, супруга музыканта осталась жива. Валерий уверен, что спасение семьи было связано с талисманом, подаренным ему в индийской общине "Ашрам".

За последние два года интерес к Валерию Леонтьеву заметно снизился, что во многом обусловлено переездом артиста в Майами. Отсутствие публичных выступлений и новостей о певце привело к тому, что музыкант стал менее заметной фигурой в медийном пространстве. Однако к концу 2023-го года появилась информация от Бориса Чигирева, директора Леонтьева, о возможных концертах в Москве в преддверии его 75-летия, которое приходится на 19 марта 2024-го года. Несмотря на эти планы, кажется, что мероприятие может не состояться.

14 марта 2024, 06:06
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова

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