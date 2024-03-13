Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024

В середине июня состоится главное событие отечественного шоу-бизнеса – премия МУЗ-ТВ 2024. Имена практически всех ведущих уже известны.

В среду, 13 марта, в столице нашей родины – Москве состоялся пресс-завтрак в честь грядущей премии МУЗ-ТВ 2024. Это мероприятие стало особенно важным для многих, ведь последние несколько лет телеканал заветные статуэтки не раздавал. Помимо прочего, на встрече организаторов с прессой обсуждался вопрос касательно будущих ведущих шоу.

Генеральный директор телеканала Захар Бабин пообщался с журналистами. В беседе с представителями прессы он назвал имена четырех ведущих, которые точно будут сиять в этом году на премии МУЗ-ТВ 2024.

Лицами главного события отечественного шоу-бизнеса станут певицы Клава Кока и Лолита Милявская, шоумен Владимир Маркони и телеведущая Лера Кудрявцева. Представитель МУЗ-ТВ намекнул, что еще одним ведущим мероприятия может стать Дмитрий Нагиев.

Общаясь с представителями прессы, Захар Бабин сначала начал вспоминать тех, кто вел премии в разные годы. Одним из прошлых ведущих был как раз шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Генеральный директор МУЗ-ТВ отметил, что звезда сериала "Физрук" – личность уважаемая. Других подробностей касательно пропавшего из публичного пространства Нагиева Бабин предпочел не раскрывать.

"У нас есть еще один ведущий под вопросом", – рассказал представитель МУЗ-ТВ.

Кстати, побывавшая на встрече организаторов певица Лолита все еще расхлебывает последствия "почти голой" вечеринки блогера Ивлеевой. Ее присутствие в списках ведущих премии МУЗ-ТВ 2024 вызвало довольно много вопросов у прессы. Артистка пообещала журналистам, что ее внешний вид на грядущем мероприятии будет скромным.