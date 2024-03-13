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Среда 13 марта

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Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей

Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей
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Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас с головой погружена в рабочие проекты. Со своим последним избранником, блогером и рэпером Давидом Манукяном, звезда сцены рассталась более трех лет назад.

Российская певица Ольга Бузова недавно стала ведущей нового шоу на телеканале ТНТ "Это нормально?". Вместе с Дмитрием Дибровым она пытается понять, какие жизненные ситуации являются нормой, а какие – нет. В студии исполнительница хита "Мало половин" не стесняется быть собой. Ольга Бузова показывает искренние эмоции и в одном из выпусков даже обмолвилась, что очень хочет поскорее обзавестись семьей.

В самом первом выпуске гостьей шоу "Это нормально?" стала экстрасенс Лина Джебисашвили. Ведунья публично уверила певицу, что скоро ее личная жизнь наладится. Кроме этого, колдунья пообещала артистке и крошку-дочь. Ольга Бузова была невероятно счастлива услышать тогда эти слова, которые, к слову, подтвердил и другой маг.

В среду, 13 марта, на телеканале ТНТ вышел очередной выпуск шоу "Это нормально?". Ведущие проекта вновь поприветствовали в студии Лину Джебисашвили. Вместе с ней проект посетил и другой ясновидящий – Юлий Котов.

Участник 19-й "Битвы экстрасенсов" подтвердил слова своей коллеги и сообщил, что Ольга Бузова будет в отношениях с мужчиной плотного телосложения. Медиум видит в судьбе певицы двоих детей. Однако Юлий Котов отметил, что неудачные отношения артистки связаны с тем, что все свои прошлые жизни она предавалась различным аскезам.

"Это плата за востребованность", – объяснил маг.

Примечательно, что когда Юлий Котов заговорил про мужчину плотного телосложения, Ольга Бузова загадочно заулыбалась. И на это у нее, видимо, есть свои причины. Дело в том, что певица уже больше месяца интригует своих поклонников, намекая на новые отношения.

Сначала артистка выкладывала фото с кольцом, а после неожиданно отправилась в поездку по Карелии. Фанаты предполагают, что компанию ей составил ее новый загадочный возлюбленный.

13 марта 2024, 18:38
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Rutube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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