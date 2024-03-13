Более года назад фигурист Роман Костомаров оказался в больнице. Из-за полученной на фоне пневмонии инфекции спортсмен лишился конечностей, но не растерял силу духа.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает удивлять публику своим упорством. Фигурист перенес череду ампутаций, однако это не помешало ему жить обычной жизнью.

Спортсмена поддерживает любовь преданных поклонников, семья и, конечно же, любимая жена Оксана Домнина. Недавно супруги дали совместное интервью. В ходе беседы с журналистами Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций.

Корреспонденты поинтересовались у спортсмена, в какой момент он решил, что, несмотря на перенесенные операции, будет продолжать кататься. Фигурист честно признался, что изначально не верил в удачный исход этой затеи.

Роман Костомаров рассказал, что через месяц после выхода из клиники он поехал вместе с супругой в Сочи. В городе-курорте фигуристка Оксана Домнина должна была принять участие в шоу Ильи Авербуха. Выходить на лед спортсмен тогда не планировал.

Однако выход из ситуации все-таки нашелся. Роман Костомаров и Илья Авербух вместе придумали номер. Спортсмен вышел на лед в кроссовках и был запредельно счастлив. Спустя 3 месяца тренировок он уже мог стоять на коньках, а в декабре и вовсе принял участие в полноценном шоу.

"Это было что-то нереальное, эмоции зашкаливали", – заключил Роман Костомаров.

Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров и Оксана Домнина вместе снялись для обложки модного журнала. Супруги получили большое количество комплиментов от поклонников. Публика отметила, что любовь спортсменов способна творить чудеса.