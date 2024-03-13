Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен

Свежая волна скандала охватила российское общество. Публика негодует.



Известная в медийных кругах Ксения Собчак, работающая журналисткой и ведущей, не смогла удержать свои чувства во время прослушивания нового музыкального произведения Аллы Пугачевой. Трек "Не беспокойся за меня", выпущенный третьего марта, сразу же удостоился высокой оценки аудитории.

Реакцию Собчак на песню можно было увидеть в социальных сетях, где она оставила комментарий под публикацией Максима Галкина*, мужа Пугачевой. Блондинка отметила, что композиция вызвала у нее слезы и назвала песню прекрасной.

В новой композиции Алла Пугачева выражает свои чувства к любимому человеку, сообщая ему о спокойствии и умиротворении, которые она испытывает в его присутствии. Безусловно, Ксения Собчак задумалась над смыслом. А музыкальный мотив наверняка задел журналистку за живое.

"Алла Борисовна, спасибо вам за песню!" — обратилась с благодарностью к Примадонне блондинка.

Однако народ возмущен реакцией и поведением Ксении Собчак. Поклонники упрекают певицу в служении "врагу" России:

"Ксения играет в игру под названием "мне ничего не будет потому что меня пока не трогают"; "Пора Собчак уезжать из России вслед за своим кумиром!"; "Ох, допрыгается Ксения Анатольевна. И крестный не поможет", — такие комментарии оставили пользователи Сети к публикации Ксении Собчак в личном блоге.

* – Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

