Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша

Телеведущая поделилась торжественным событием в своем микроблоге. Юлия Высоцкая отмечает рождение Леши.

Драматург и актриса счастливы в браке более двадцати пяти лет. Их отношениями восхищаются многие. Более того, для ведущей программы "Едим дома" большая разница в возрасте с супругом не стала преградой. Андрей Кончаловский старше Юлии Высоцкой на 36 лет.

Популярная ведущая является экспертом в приготовлении различных блюд. По ее рецептам готовит уже не одно поколение хозяек, кулинарные шоу с ее участием охотно смотрят, а ее личный сайт с пошаговыми инструкциями по готовки находится в закладках у многих женщин. Однако вокруг ее рецептом зачастую возникают споры. Кто-то считает, что Юлия Высоцкая – настоящий шеф-повар, а кто-то наоборот не воспринимает ее рекомендации всерьез.

На днях вновь состоялись съемки нового выпуска ее кулинарного шоу. Так, осчастливившая мужа новым угощением Юлия Высоцкая рассказала, что этот день не просто съемочный, в этот день родился один из ее операторов – Леша, который стоит за камерой с самого первого выпуска передачи.

Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

В своем микроблоге артистка поделилась, как они отмечают это событие. После съемок вместе со всей съемочной группой Юлия Высоцкая торжественно открыла на камеру бутылочку неизвестного напитка. Затем звезда принялась разливать его по бокалам.

Ранее "Дни.ру" писали, что 50-летняя Юлия Высоцкая без макияжа ошарашила народ своим видом.