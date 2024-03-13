Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Среда 13 марта

14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42После паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой
399

Как известно, София Ротару замужем была всего лишь один раз.

22-го сентября 1968-го года певица София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Брак с советским музыкантом продлился более 30 лет. В 2002-ом году народная артистка СССР овдовела.

В союзе музыкантов 24-го августа 1970-го года родился мальчик Руслан. Сын артистов вступил в брак со Светланой, дочерью известного бизнесмена из Ялты в возрасте 23-х лет, что по сегодняшним стандартам считается довольно ранним возрастом для женитьбы. В настоящее время, когда Софии исполнилось 76 лет, Руслан играет ключевую роль в жизни артистки, будучи не только основной опорой, но и управленцем профессиональной деятельностью и бизнесом певицы.

Руслан и Светлана сформировали семью и оставили потомство. Супруги решили назвать детей в честь своих родителей, что стало знаком уважения и продолжения семейных традиций. Их первенец получил имя Анатолий в честь деда с обеих сторон, в то время как младшую дочь назвали Соня в честь своей знаменитой бабушки, Софии Ротару.

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой. Известно, что сын Руслана Евдокименко нашел свою страсть в музыке. В настоящее время он известен как диджей под псевдонимом SHMN, только не путайте артиста с российским музыкантом SHAMAN (Ярослав Дронов, — Прим. ред.).

София Евдокименко тоже отмечается своими достижениями и внешними данными. Внучка Софии Ротару уделяет время модельной карьере. Примечательно, что в Софии часто находят сходство с ее знаменитой бабушкой, особенно в плане внешности, подчеркивая, что девушка получила всю красоту от своей предшественницы. В свою очередь, София Евдокименко активно поддерживает брата в социальных сетях, нередко высказывая одобрительные комментарии в адрес музыканта:

"В эту пятницу SHMN подарит ритм. Давайте танцевать всю ночь до утра", — писала София Евдокименко в своем личном блоге.

13 марта 2024, 12:35
София Евдокименко. Фото: соцсети / @iamsofiaeve
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Покойные мужья заходят на "огонек": Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

По теме

Закос под Ротару: продюсер раскритиковал участников "Евровидения" из соседней страны

С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце
София Ротару

София Ротару певица, актриса

"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье

"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье
Телеведущая опубликовала новый пост в своем микроблоге. Екатерина Андреева заговорила о важном. Известная телеведущая является настоящим эталоном красоты для многих женщин.

Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша

Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша
Телеведущая поделилась торжественным событием в своем микроблоге. Юлия Высоцкая отмечает рождение Леши. Драматург и актриса счастливы в браке более двадцати пяти лет.

После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку

После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку
Игорь Николаев опубликовал очень трогательное и искреннее видео. На заре 90-х годов визит юной Натальи Порывай к композитору Игорю Николаеву на прослушивание стал судьбоносным.

"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз

"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Сеть утекла шокирующая новость. Неожиданно для всех Евгений Петросян вновь стал отцом. Звездная чета узаконила отношения более четырех лет назад.

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище
Кончина Олега Табакова стала для его супруги сильным ударом. Они были счастливы в браке почти 23 года. Они познакомились когда ей было всего 16 лет.

Выбор читателей

12/03ВтрПосле паузы ушла жена Ширвиндта: из-за астмы дышала тяжело 12/03ВтрДождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 12/03ВтрСнял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 13/03СрдНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 11/03ПндОльга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 11/03ПндЕгор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"