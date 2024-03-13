Как известно, София Ротару замужем была всего лишь один раз.



22-го сентября 1968-го года певица София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Брак с советским музыкантом продлился более 30 лет. В 2002-ом году народная артистка СССР овдовела.

В союзе музыкантов 24-го августа 1970-го года родился мальчик Руслан. Сын артистов вступил в брак со Светланой, дочерью известного бизнесмена из Ялты в возрасте 23-х лет, что по сегодняшним стандартам считается довольно ранним возрастом для женитьбы. В настоящее время, когда Софии исполнилось 76 лет, Руслан играет ключевую роль в жизни артистки, будучи не только основной опорой, но и управленцем профессиональной деятельностью и бизнесом певицы.

Руслан и Светлана сформировали семью и оставили потомство. Супруги решили назвать детей в честь своих родителей, что стало знаком уважения и продолжения семейных традиций. Их первенец получил имя Анатолий в честь деда с обеих сторон, в то время как младшую дочь назвали Соня в честь своей знаменитой бабушки, Софии Ротару.

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой. Известно, что сын Руслана Евдокименко нашел свою страсть в музыке. В настоящее время он известен как диджей под псевдонимом SHMN, только не путайте артиста с российским музыкантом SHAMAN (Ярослав Дронов, — Прим. ред.).

София Евдокименко тоже отмечается своими достижениями и внешними данными. Внучка Софии Ротару уделяет время модельной карьере. Примечательно, что в Софии часто находят сходство с ее знаменитой бабушкой, особенно в плане внешности, подчеркивая, что девушка получила всю красоту от своей предшественницы. В свою очередь, София Евдокименко активно поддерживает брата в социальных сетях, нередко высказывая одобрительные комментарии в адрес музыканта:

"В эту пятницу SHMN подарит ритм. Давайте танцевать всю ночь до утра", — писала София Евдокименко в своем личном блоге.

