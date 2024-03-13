На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Среда 13 марта

11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала мертвого дома, не скрывая радости 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк? 17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42Ушла жена Ширвиндта: дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инсульт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище
291

Кончина Олега Табакова стала для его супруги сильным ударом. Они были счастливы в браке почти 23 года.

Они познакомились когда ей было всего 16 лет. Тогда будущая звезда только поступила в ГИТИС и даже не могла подумать, что ее мастер в будущем станет для нее супругом. После двенадцати лет отношений со своей студенткой Олег Табаков ушел от первой жены и сделал предложение молодой избраннице. Марина Зудина подарила ему двух наследников – сына Павла и дочь Марию.

Однако на 83 году жизни у Олега Табакова случился сердечный приступ. В результате Народный артист скончался. Для многих новость стала по-настоящему шокирующей. Более того, для Марины Зудиной кончина супруга стала сильным ударом.

Спустя пять лет, на 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище. В годовщину смерти артистка решила навестить могилу умершего супруга. В своем микроблоге она опубликовала видео с последнего визита. На видеозаписи видно памятник Олега Табакова, усыпанный цветами. По всей видимости, в этот день многие решили навестить артиста.

"Спасибо за память и любовь", – написала в своем микроблоге Марина Зудина.

Фото: соцсети / @marinazudina_official
Фото: соцсети / @marinazudina_official

Стоит отметить, что после смерти Олега Табакова она так и не встретила мужчину, который заполнил пустоту в ее сердце. Известно, что Марина Зудина занимается воспитанием двух детей. А справиться с несчастьем ей помогла работа.

Ранее "Дни.ру" писали, что убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко.

13 марта 2024, 10:40
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков родился в семье врачей - Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Осиповича Топоркова.
С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника".
Табаков - один из наиболее востребованных и известных артистов отечественного кинематографа.
Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес инфаркт (1964 год).
В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а.
Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и взял курс на полное обновление репертуара, привлечение в театр передовых отечественных режиссеров.
В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова - уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актерской профессии дети со всей страны.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова.
Врачи диагностировали у него сепсис - заражение крови возбудителями инфекции.
2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось - он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

По теме

"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ

Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко
Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз

"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Сеть утекла шокирующая новость. Неожиданно для всех Евгений Петросян вновь стал отцом. Звездная чета узаконила отношения более четырех лет назад.

Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы

Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы
Как сейчас живет наследница знаменитой певицы? Отец Юлии Началовой сделал откровенное признание. Исполнительница хита "Герой не моего романа" ушла из жизни пять лет назад.

Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь

Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь
Представители шоу-бизнеса такие же люди, как и мы с вами. Поэтому для них не чуждо испытывать сострадание к тем, кто так нуждается в семье. Рассказываем о звездах, которые решились на усыновление. Ранее про усыновление предпочитали не говорить открыто.

Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10?

Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10?
Многие хиты эпохи 90-х популярны и по сей день. Их перепевают и изменяют звучание, однако суть остается прежней. Давайте поностальгируем и вспомним главные треки конца прошлого века. Цветные лосины, начесы, эффектные тени и помада плотным слоем – именно так раньше наряжались девчонки на концерты популярных исполнителей.

Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс

Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс
Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала скандальную поп-певицу. В своем телеграм-канале Алена Водонаева поделилась видеозаписью Бритни Спирс, где знаменитость показала, как очищает лицо.

Выбор читателей

12/03ВтрУшла жена Ширвиндта: дышала тяжело 11/03ПндНе всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12/03ВтрДождалась! Жена Петросяна показала мертвого дома, не скрывая радости 12/03ВтрСнял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 11/03ПндОльга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 11/03ПндЕгор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"