Игорь Николаев опубликовал очень трогательное и искреннее видео.



На заре 90-х годов визит юной Натальи Порывай к композитору Игорю Николаеву на прослушивание стал судьбоносным. Эта встреча заложила основу как для профессионального взаимодействия, так и для развития личных отношений двух творческих личностей.





Этот союз, скрепленный песней "Маленькая страна", завершился к 2001-ом году, после чего Наташа Королева оказалась в центре внимания публики из-за своих романтических отношений с Тарзаном (Наст. имя Сергей Глушко, — Прим. ред.). Но и тут не обошлось без кризиса для Игоря Николаева.





Дискуссии в Сети не утихают вокруг сына Наташи Королевой, которого нередко сравнивают с бывшим мужем артистки, а не нынешним ее избранником Тарзаном. Противоречивые мнения вспыхнули с новой силой после того, как певица разместила в социальных сетях фотографии с торжества, посвященного дню рождения сына Архипа.





После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку. На концерте Игоря Юрьевича в Оренбурге, где артист демонстрировал свое мастерство на сцене, произошло нечто особенное. После выступления народного артиста РФ, Кира Лутовина, дочь известного местного шеф-повара, заняла почетное место перед аудиторией. В репертуаре маленькой артистки оказалось стихотворение Михаила Гуликова "Я сегодня горд, как никогда", которое девочка смогла выразительно декламировать наизусть.





Этот момент стал особенным не только для зрителей, но и для самого Игоря Николаева, который после выступления не скупился на похвалы и аплодисменты в адрес девочки. Этот акт щедрости и признания произвел впечатление на всех присутствующих как подтверждение, что талант может быть признан независимо от возраста.





Дни.ру" ознакомиться с Событие получило дополнительную огласку на фоне обсуждений вокруг слухов о детях известных личностей, в частности связанных с Наташей Королевой. Однако в центре внимания оказалась молодая исполнительница, которая своим выступлением добавила яркие краски в концертное мероприятие. Приглашаем читателей "" ознакомиться с фрагментом выступления молодой исполнительницы, произошедшего за кулисами.



