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После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку

После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку
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Игорь Николаев опубликовал очень трогательное и искреннее видео.

На заре 90-х годов визит юной Натальи Порывай к композитору Игорю Николаеву на прослушивание стал судьбоносным. Эта встреча заложила основу как для профессионального взаимодействия, так и для развития личных отношений двух творческих личностей.

Этот союз, скрепленный песней "Маленькая страна", завершился к 2001-ом году, после чего Наташа Королева оказалась в центре внимания публики из-за своих романтических отношений с Тарзаном (Наст. имя Сергей Глушко, — Прим. ред.). Но и тут не обошлось без кризиса для Игоря Николаева.

Дискуссии в Сети не утихают вокруг сына Наташи Королевой, которого нередко сравнивают с бывшим мужем артистки, а не нынешним ее избранником Тарзаном. Противоречивые мнения вспыхнули с новой силой после того, как певица разместила в социальных сетях фотографии с торжества, посвященного дню рождения сына Архипа.

После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку. На концерте Игоря Юрьевича в Оренбурге, где артист демонстрировал свое мастерство на сцене, произошло нечто особенное. После выступления народного артиста РФ, Кира Лутовина, дочь известного местного шеф-повара, заняла почетное место перед аудиторией. В репертуаре маленькой артистки оказалось стихотворение Михаила Гуликова "Я сегодня горд, как никогда", которое девочка смогла выразительно декламировать наизусть.

Этот момент стал особенным не только для зрителей, но и для самого Игоря Николаева, который после выступления не скупился на похвалы и аплодисменты в адрес девочки. Этот акт щедрости и признания произвел впечатление на всех присутствующих как подтверждение, что талант может быть признан независимо от возраста.

Событие получило дополнительную огласку на фоне обсуждений вокруг слухов о детях известных личностей, в частности связанных с Наташей Королевой. Однако в центре внимания оказалась молодая исполнительница, которая своим выступлением добавила яркие краски в концертное мероприятие. Приглашаем читателей "Дни.ру" ознакомиться с фрагментом выступления молодой исполнительницы, произошедшего за кулисами.

13 марта 2024, 12:20
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / igornikolaev_music✓ Надежный источник

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Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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