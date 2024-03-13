Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь

Представители шоу-бизнеса такие же люди, как и мы с вами. Поэтому для них не чуждо испытывать сострадание к тем, кто так нуждается в семье. Рассказываем о звездах, которые решились на усыновление.

Ранее про усыновление предпочитали не говорить открыто. Такие вещи в основном скрывались, в том числе и от самих "неродных" детей. Сейчас же общество, наоборот, стало поощрять милосердных родителей, которые решаются взять малышей из детских домов к себе в семью. Представители шоу-бизнеса не стали исключением.

Редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, кто из знаменитостей решился на усыновление. Собрали подборку западных и российских артистов с большим сердцем. Возможно, вы удивитесь, увидев в статье любимого актера или исполнителя.

1. Мадонна

Американская поп-певица Мадонна – мама шестерых детей, четверо из которых являются для нее приемными. В 2006 году артистка усыновила мальчика по имени Дэвид Банда, а спустя несколько лет и девочку, которую зовут Чикундо Мерси Джеймс. В 2017-м певица вновь стала приемной мамой. В семье звезды сцены появились близняшки – Стелла и Эстер.

Мадонна. Фото: Cinetext/Distler / Distler / www.globallookpress.com

2. Хью Джекман

Австралийский актер и главный "Росомаха" Хью Джекман более 25 лет был счастлив в браке с Деборрой-Ли Фернесс. Супруги много раз пытались завести собственных наследников, однако судьба распорядилась иначе. В итоге возлюбленные приняли решение усыновить двоих детей: мальчика Оскара и девочку Аву Элиот. Летом прошлого года стало известно о разводе Хью и Деборры-Ли.

3. Татьяна Овсиенко

Бывшая солистка группы "Мираж" Татьяна Овсиенко также является приемной мамой. В далеком 1996-м году певица выступала на благотворительном концерте и познакомилась там с 2-летним мальчиком по имени Игорь. Малышу требовалась дорогостоящая операция, и артистка решила помочь сначала деньгами, а после и вовсе его усыновила.

4. Сергей Зверев

Стилист и телеведущий Сергей Зверев назвал своего приемного сына в свою честь. Звездный представитель шоу-бизнеса долгое время скрывал от наследника факт усыновления. Однако тот, будучи уже подростком, все равно узнал правду. Зверев-младший остро отреагировал на это известие и предпринял попытку найти своих биологических родителей.

Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

5. Маргарита Суханкина

Оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина познала счастье материнства в 48 лет. Находясь в браке с композитором Андреем Литягиным, артистка усыновила двоих детей – Сергея и Валерию. Малыши являлись друг другу родными братом и сестрой. Спустя год после их пребывания в семье муж певицы решил расторгнуть брак.



