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Среда 13 марта

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Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс

Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс
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Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала скандальную поп-певицу.

В своем телеграм-канале Алена Водонаева поделилась видеозаписью Бритни Спирс, где знаменитость показала, как очищает лицо. Оказалось, что умывание для певицы — это просто смочить пальцы во рту и протереть ими лицо.

Водонаева раскрыла постыдную тайну поп-певицы. Телеведущая заявила, что именно так Бритни Спирс ухаживает за кожей лица, используя не косметические средства, а свою слюну:

"Все встало на свои места",— заявила артистка.

Не все поклонники Водонаевой восприняли слова телеведущей одобрительно. Одна из преданных фанаток Спирс упрекнула российскую звезду за издевательства над поп-певицей, которая, по ее мнению, нуждается в поддержке. Впрочем, есть мнение, что Бритни Спирс с помощью таких спорных видео намеренно провоцирует общественность, стремясь оставаться в центре внимания:

"Цена славы — поехала кукуха"; "Как можно насмехаться, удивляться, предъявлять что-то больному человеку?!"; "Мне кажется, что она это делает специально, ради хайпа", — такие комментарии оставили пользователи под публикацией Алены Водонаевой.

Напомним, что совсем недавно телеведущая высказалась в защиту женщины, ставшей объектом неодобрительных комментариев Гузеевой в рамках телешоу "Давай поженимся!". Гузеева трехкратно повторила, что та "очень пожилая". По мнению Алены Водонаевой, женщина выглядела элегантно и достойно.

13 марта 2024, 03:19
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.ru✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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