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Вторник 12 марта

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Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному

Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному
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Отечественный шансонье от души радовал поклонников творчеством на протяжении десятков лет. Трогательные композиции гения музыкального жанра невозможно стереть из памяти.

В Советском Союзе певец завоевал статус одного из самых известных исполнителей шансона в стране. Исполняемые им песни зачастую отражали социальные и глобальные проблемы, а также повседневные радости и горести. По сей день Александр Розенбаум имеет множество поклонников не только в России, но и за ее пределами.

В прошлом году общественность ошарашила тревожная новость. Сомнительные блогеры писали, что Александр Розенбаум ушел на небеса. Тогда злые языки шептались, что у него оторвался тромб, что якобы привело к печальному исходу. Певец резко отреагировал на появившиеся слухи. Тогда он отметил, что ему жалко тех людей, кто распространяет ложные новости про него.

По всей видимости, артист все же задумывается о том, кому делегировать памятные записи своего творческого достояния. Дело в том, что в его официальном сообществе в социальных сетях все чаще появляются публикации от имени другого человека. Так, Александр Розенбаум оставил роскошное наследство в медиапространстве неизвестному широкой публике человеку. А именно группу Вконтакте, на которую подписано более 60000 пользователей.

В сообществе регулярно появляются архивные видеозаписи с концертов Александра Розенбаума, на которых он исполняет свои хиты. Например, сегодня неизвестный в мире шоу-бизнеса мужчина опубликовал видео с песней "Вечерняя застольная", а вчера — "Вальс на плоскости".

Ранее "Дни.ру" писали, что раскрыта причина необычного увлечения Александра Розенбаума.

12 марта 2024, 22:22
Евгений Розенбаум. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Вконтакте Александр Розенбаум✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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