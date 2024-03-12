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Вторник 12 марта

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10 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро

10 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро
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Популярная пианистка поделилась с подписчиками новой фотографией. Виталина Цымбалюк-Романовская ошарашила общественность.

Популярная артистка прославилась не столько своими творческими достижениями, сколько скандальным браком с Арменом Джигарханяном. Пара прожила вместе 17 лет. Всем казалось, что в их отношениях царит идиллия. Однако сам актер после расставания признавался, что Виталина Цымбалюк-Романовская – главная ошибка в его жизни.

Сейчас знаменитая пианистка активно занимается творчеством. Более того, она развивает свой микроблог. На днях звезда опубликовала интересную фотокарточку. Кадр сделал ее друг-музыкант, будто специально выбирая удачный ракурс в метро. Этот мужик взял сверху Виталину Цымбалюк-Романовскую на камеру.

Как оказалось, знаменитая артистка не частый гость в общественном транспорте. Обычно она посещает его в исключительных случаях. Например, когда в Москве пробки 10 баллов.

"Это когда в Питер на Сапсане доехать быстрее, чем через всю Москву на автомобиле", – написала под фотографией артистка.

Снимок сделан 7 марта. В этот день она вместе с Дмитрием Нестеровым ехала после праздничного концерта. Однако даже внезапная поездка в метро не смогла испортить настроение звезды. В этот день она чувствовала себя прекрасно.

"Настроение было прекрасное – творческое и предпраздничное", – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети / @vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: соцсети / @vitalinaromanovskaya

Многие поклонники поспешили отреагировать на новую публикацию звезды. Так, одна из подписчиц заметила, что никто вокруг даже не обратил внимание на красотку Виталину Цымбалюк-Романовскую. Однако сама артистка отметила, что не любит, когда ее узнают.

Ранее "Дни.ру" писали, что задравшая ноги Цымбалюк-Романовская предалась утехам в постели.

12 марта 2024, 19:58
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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