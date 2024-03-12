"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк?

Стали известны подробности. Завортнюк сделала шокирующее заявление.

Десять лет назад СМИ постоянно писали о том, кто такая Анастасия Заворотнюк и как она добилась славы. Однако четыре года назад звезда сериала "Моя прекрасная няня" ушла в тень. Теперь журналисты активно следят за жизнью ее наследницы – Анны Заворотнюк.

Как известно, сейчас дочь Анастасии Заворотнюк живет вместе с возлюбленным в Дубае. Несмотря на это, она часто приезжает в Москву, чтобы повидаться с близким. Кроме того, Анна Заворотнюк активно развивает свой микроблог. На днях она решила пообщаться с поклонниками и устроила рубрику "вопрос-ответ".

Оказалось, что Анна Заворотнюк является настоящей поклонницей Масленицы. Прошло всего 2 дня с начала праздника, а она уже успела отведать блинов. Более того, она наелась традиционного угощения настолько, что столкнулась с трудностями.

"Я не могу двигаться", – призналась Анна Заворотнюк.

В СМИ часто обсуждают фигуру наследницы Анастасии Заворотнюк. Дело в том, что звезда в одно время сильно похудела из-за того, что мало ела. Однако на нервной почве она набрала вновь несколько килограмм. Затем модель снова похудела. Многие гадали, что стало с Анной Заворотнюк. Вскоре звезда обрела идеальную фигуру. Однако в чем все-таки секрет стройности дочь популярной актрисы не раскрывает. Теперь Анна Заворотнюк позволяет себе плотно питаться, но при этом она набирает мало.

Ранее "Дни.ру" писали, что поход на каток обернулся для Заворотнюк конфузом.