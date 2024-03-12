Ушла жена Ширвиндта: дышала тяжело

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Вторник 12 марта

17:35"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности 16:42Ушла жена Ширвиндта: дышала тяжело 16:28Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу 15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Ушла жена Ширвиндта: дышала тяжело

Ушла жена Ширвиндта: дышала тяжело
319

Пользователи Сети ошарашены известием. Что стало с супругой Ширвиндта?

Супруга популярного телеведущего моложе его на 32 года. Однако разница в возрасте вовсе не смущает звездную пару. Их отношения развивались постепенно. Сейчас они счастливы и занимаются воспитанием сына, которого Анастасия Ширвиндт подарила супруга три года назад. Правда, на днях стало известно, что жена Михаила Ширвиндта ушла из социальных сетей. Она решила взять паузу от виртуального сообщества.

Как оказалось, Анастасия Ширвиндт взяла паузу на две недели от своих социальных сетей. В результате, за это время она скорректировала свое питание, начала ежедневно тренироваться, писать художественную прозу, работать с картами таро, нашла время на чтение книг. Так, жена Михаила Ширвиндта прочитала 3 произведения и прослушала аудиокнигу. Кроме того, она разработала свою собственную систему поощрения.

"Много кардио – много хорошего кино", – поделилась Анастасия Ширвиндт.

Так, ей удалось посмотреть 5 сезон сериала "Фарго", фильмы "Убийца цветочной луны" и "Последняя дуэль". Однако с неудачами супруга Михаила Ширвиндта за эти две недели также столкнулась. Оказалось, что Анастасия Ширвиндт всегда тяжело дышала из-за астмы. Она даже купила курс по дыханию, но, по словам писательницы, он туго идет.

"Опыт паузы от генерирования контента и внешнего общения учит меня не только лучше слышать себя...,но и не откладывая реализовывать задуманное", – признается Анастасия Ширвиндт.

В планах у супруги Михаила Ширвиндта начать рисовать, освоить гончарный круг и связать свитер. Правда, у нее была надежда на этот раз обойтись без паузы от социальных сетей. Однако вот уже как две недели Анастасия Ширвиндт не выходит на связь к поклонникам.

12 марта 2024, 16:42
Михаил и Александр Ширвиндт. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети • Требует проверки

Фоторепортаж

Закрытые двери: 5 книг о семейных тайнах

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

По теме

"Зачем?": переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью

Сын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом

"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности

"Травят прямо на улице": Ольга Орлова предупредила владельцев собак об опасности
Популярная телеведущая опубликовала важный пост. Ольга Орлова дала рекомендации собачникам. Экс-солистка группы "Блестящие" известна своим неравнодушным отношением к животным.

Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу

Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу
В феврале этого года телеведущая Лера Кудрявцева серьезно пострадала во время репетиции одного из шоу. Ей потребовалась скорая медицинская помощь. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в середине февраля сломала ногу.

Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка
Четвертому ребенку в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко совсем скоро исполнится месяц. Однако имя для малыша еще не выбрано. 15 февраля 2024 года футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко, стали родителями в четвертый раз.

Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска"

Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска"
Филипп Киркоров явно дал понять, что экс-бойфренд Ольги Бузовой больше ему не товарищ. В ходе съемок музыкального шоу "Маска" на канале НТВ произошел момент, когда Филипп Киркоров поделился своими чувствами по поводу Давида Манукяна, выразив недовольство поведением музыканта.

Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд

Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд
Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал "Морозко", где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее. Как ты выбираешь сценарии для работы в кино?Когда я выбираю следующий проект, больше смотрю на персонажа, чем на сам сюжет.

Выбор читателей

11/03ПндЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 11/03ПндНе всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 10/03ВскСын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 10/03ВскКак выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 12/03ВтрСнял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 11/03ПндТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?