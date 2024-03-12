Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

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Вторник 12 марта

15:05Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 14:13Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка 13:58Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 марта 13:26Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска" 12:37Песни для детей: ищем новые хиты по всей стране 12:26Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд 11:42Иван Ургант принял участие в съемках фильма "Во сне ты горько плакал" 10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако?
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Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка
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Четвертому ребенку в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко совсем скоро исполнится месяц. Однако имя для малыша еще не выбрано.

15 февраля 2024 года футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко, стали родителями в четвертый раз. 29-летняя избранница спортсмена подарила своему возлюбленному сына. Выписка из роддома проходила скромно, а спортсмен, выкладывая фото в своем блоге, выразил благодарность врачам и пообещал, что скоро они встретятся вновь.

Сейчас в звездной семье две дочки – Милана и Ева и два сына – Алексей и недавно появившийся на свет малыш. Имя ребенка общественности пока неизвестно.

Впрочем, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сами до конца не решили, как хотят назвать своего четвертого наследника. Несколько дней назад на семейном YouTube-канале футболиста и модели был опубликован новый видеоролик. Возлюбленные решили показать лицо новорожденного сына.

Позже 36-летний Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам, что у них с супругой есть несколько вариантов имен. Мастер спорта России рассматривает имя Ярослав – в честь своего тестя. Однако окончательное решение возлюбленными еще не принято.

Ранее "Дни.ру" писали, что внешний вид недавно ставшей мамой Анастасии Костенко очень удивил подписчиков ее блога. На странице в Сети модель выложила кадры, как она кормит новорожденного малыша. Поклонники не поскупились на лестные комментарии и комплименты в адрес супруги футболиста Дмитрия Тарасова.

12 марта 2024, 14:13
Фото: FC Lokomotiv/Twitter.com/www.globallookpress.com
YouTube-канал "Семья Тарасовых"• Требует проверки

Фоторепортаж

Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом

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