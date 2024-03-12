На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

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Вторник 12 марта

10:43На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым 09:35Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву 09:02Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика 06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки!
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На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

На реалити-шоу "Новая фабрика звезд" обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым
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После того, как Лео Канделаки и Александр Малахов покинули шоу "Новая фабрика звезд", стало понятно, что градус напряжения повышается. Никому не хочется вылететь из проекта на раннем этапе.

В эфире телеканала ТНТ продолжает выходить реалити-шоу "Новая фабрика звезд". В этот раз Жуков решил порадовать Сашу Малахова, обещая ему профинансировать съемку клипа, который затем будет транслироваться на музыкальных телеканалах. В то же время Лео Канделаки завершил свое выступление с честью. Однако, несмотря на эти позитивные моменты, предстоит серьезное испытание в виде отчетного концерта, где уже определены номинанты на участие в "Новой Фабрике звезд". Среди них — Эстер, чью кандидатуру выдвинул Сергей Шнуров, Дарья Кочнева от Сергея Жукова и Вадим Гладков, номинированный Юлией Сумачевой.

Накал страстей на реалити "Новая фабрика звезд" растет. На прошлом отчетном концерте Дарья Кочнева оказалась в сложной ситуации. Юная артистка обратилась к Сергею Жукову с просьбой о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым, тот предложил ей выступить с группой "Ленинград". Лидер группы "Руки Вверх!" отнесся к этому без всяких претензий, вопреки мнению некоторых "фабрикантов", усомнившихся в спокойствии артиста и предположивших, что между Жуковым и Шнуровым обострился конфликт.

Дарья, в свою очередь, выразила нежелание становиться объектом номинации в реалити-шоу "Новая фабрика звезд". Артистка убеждена, что Сергей Жуков не мог обидеться на просьбу участницы, поскольку считает музыканта взрослым и благожелательным человеком. Кочнева считает, что обижаться на юное дарование из-за простого желания было бы абсурдно.

12 марта 2024, 10:43
Сергей Жуков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Новая фабрика звезд" на ТНТ✓ Надежный источник

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