Снял парик и прошел босиком по стеклу: SHAMAN удивил Москву

Shaman оправдал свой магический сценический псевдоним и растянул празднование Международного женского дня аж до 11 марта. Почти двадцать тысяч зрителей за это время побывало на его лирико-патриотической программе в "Крокусе". В их числе был и корреспондент "Дни.ру".

Конечно, феномен SHAMAN еще предстоит изучить критикам и историкам музыки. Его прорыв на большую сцену, продуманный образ, способность быть не только исполнителем, но и автором песен, и постановщиком своих шоу, и продюсером – все вызывает восхищение.

В 1992-м Валерию называли "певицей, которую все ждали". Рожденный годом ранее Ярослав Дронов в ту пору только делал первые в буквальном смысле шаги. А сегодня стал самым популярным, если верить опросам, артистом страны. И теперь именно о нем все говорят как о "певце, которого все ждали".

Он понимает, что сегодня не так важно, что и как ты поешь (хотя с этим у него все в порядке), а какой посыл несешь публике, какой образ воплощаешь на сцене. Поэтому каждый номер, каждую программу артист продумывает до мелочей. Чтобы попасть в самое сердце зрителей – красотой и богатством голоса, смысловой нагрузкой песен, глубиной образов, продуманностью элементов шоу. SHAMAN понимает, за какие ниточки надо потянуть, чтобы зал плакал, танцевал, сопереживал.

И каждый день в "Крокусе" происходило нечто такое, о чем хотелось потом говорить и писать – исполнитель ходил босыми ногами по битому стеклу, снимал парик, поднимался к зрителям на балкон, чтобы спеть с желающими дуэтом. 9 числа на концерте SHAMAN потерявший ногу при выполнении боевого задания пулеметчик штурмовой группы кавалер Ордена Мужества Азамат Мамаев cделал предложение руки и сердца своей девушке. А 11 марта на сцену с исполнителем вышли воспитанники детского дома, которые участвовали в съемках клипа "Мама". И слова написанной Максимом Фадеевым песни "Я все отдам на свете, мама, знай // Ты только до меня не умирай" обрели пронзительное звучание – зрители хлюпал носами.

Кстати, среди зрителей была семья, о которой не так давно рассказывала Елена Мизулина. К ней обратилась мама двух воспитанников подмосковной гимназии. После того, как женщина организовала в школе сбор гумпомощи для бойцов на передовой, педагоги начали травить ее сына, придираться, и в конце концов отчислили. Девочку же, которая выиграла соревнования по плаванию и пришла на награждение в подаренной SHAMAN кофте с надписью "Я русский" перестали направлять на соревнования, а на групповом фото надпись замазали. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело. Shaman пригласил ребят с родителями на свой сольник, встретился с ними перед концертом в гримерке, вручил детям сумки с подарками, не отказав в автографах и совместном фото.

Он снова показал, что обладает не только большим талантом, но и большим сердцем. Что для настоящей звезды даже более важно.