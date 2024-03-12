Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет

4 февраля 2024 года начался 9 период в Фэншуе. В это время будет главенствовать звезда "Пурпурная звезда".

В начале февраля 2024 года учение Феншуй перешло на новый 9 период. Он продлится до февраля 2044 года. В течение этих 20 лет влиять на все будет звезда "Пурпурный огонь". Она тесно связана с работой кишечника, глаз, челюсти и груди. Звезда имеет очень сильную и стремительную энергию. Предыдущий 8 период проходил с 2004 года, а переход к 9 начался в 2020 году.

В этот период женщины могут выйти на первый план и стать крупным игроками в обществе. Появятся женщины, которые занимают высокие посты и влияют на огромное количество людей.

В 9 периоде активно будут развиваться технологии, искусственный интеллект, искусство и культура. Образование в этих сферах станет самым востребованным и перспективным.

В целом в ближайшие 20 лет ожидается время сильных изменений и смелых решений. Чтобы быть готовым к этому, нужно использовать энергию фэншуй правильно. Лучше окружить себя зелеными растениями, заниматься работой с телом и своей духовностью. Благодаря правильно сфокусированной энергии можно будет добиться успеха в сфере новых технологий, создания косметики, блогерства и природных ресурсов.