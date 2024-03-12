Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет

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Вторник 12 марта

03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги
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Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет

Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет
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4 февраля 2024 года начался 9 период в Фэншуе. В это время будет главенствовать звезда "Пурпурная звезда".

В начале февраля 2024 года учение Феншуй перешло на новый 9 период. Он продлится до февраля 2044 года. В течение этих 20 лет влиять на все будет звезда "Пурпурный огонь". Она тесно связана с работой кишечника, глаз, челюсти и груди. Звезда имеет очень сильную и стремительную энергию. Предыдущий 8 период проходил с 2004 года, а переход к 9 начался в 2020 году.

В этот период женщины могут выйти на первый план и стать крупным игроками в обществе. Появятся женщины, которые занимают высокие посты и влияют на огромное количество людей.

Фото: freepik/@freepik

В 9 периоде активно будут развиваться технологии, искусственный интеллект, искусство и культура. Образование в этих сферах станет самым востребованным и перспективным.

В целом в ближайшие 20 лет ожидается время сильных изменений и смелых решений. Чтобы быть готовым к этому, нужно использовать энергию фэншуй правильно. Лучше окружить себя зелеными растениями, заниматься работой с телом и своей духовностью. Благодаря правильно сфокусированной энергии можно будет добиться успеха в сфере новых технологий, создания косметики, блогерства и природных ресурсов.

12 марта 2024, 03:06
Фото: freepik/@vextok
"Фэншуй навигатор ?на каждый день 2024", Ольга Николаева✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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