Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире

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Понедельник 11 марта

00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги 15:33Начните день вкусно! Даем рецепт творожно-банановых оладий
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Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире

Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире
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Что делать, если наступил выходной, а времени на уборку нет? Наши советы помогут вам провести быстро эту рутинную работу.

Главное правило уборки – не отвлекаться на другие дела. Время, отведенное для наведения порядка, должно быть направлено только на решение поставленных задач – убрать пыль, разобрать хлам и устранить хаос в квартире после трудовой недели. Бывает, что некоторые тратят на уборку 5-10 часов – почти целый день! Мы предлагаем вам воспользоваться инструкцией, которая поможет провести уборку наиболее комфортным и приемлемым способом.

1. Соберите все, что разбросано по комнате в отдельную корзину. Ее содержимое можно будет разобрать тогда, когда у вас появится свободное время. А пока поставьте ее в укромное место, где она не будет вам мешать заниматься уборкой.

2. Вытряхните покрывала, пледы, подушки.

3. Соберите все, что нужно постирать, и отправьте это в стиральную машину.

4. Вытрите пыль сухой тряпкой с мебели, полок, видимых поверхностей и техники. Для мебели можно использовать специальное средство.

5. Пропылесосьте ковры и полы. Особенно уделите внимание труднодоступным местам. Для этого можно использовать насадки меньшего размера.

6. Используя влажную тряпку, протрите подоконники, батареи.

7. Протрите со специальным средством зеркала. Чтобы они блестели, подойдет использование мягких бумажных полотенец.

8. Полейте цветы и протрите влажной тряпкой листы растений.

9. Уберите в санузле и ванной с помощью специальных средств.

10. Вымойте полы.

11. Используйте освежитель, чтобы наполнить квартиру приятным ароматом.

12. Проветрите помещение наиболее комфортным и приемлемым способом в течение 5-10 минут.

12 марта 2024, 00:03
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадайте советских актрис по губам

Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

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