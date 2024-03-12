Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте!

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Вторник 12 марта

06:03Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте! 03:06Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет 00:03Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире 18:58Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака 18:26Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети" 18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте!

Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте!
96

Ситком "Моя прекрасная няня" осенью этого года будет отмечать день рождения. Первая серия сериала вышла 27 сентября 2004 года. Давайте вспомним лучшие ситуации из популярной комедии. Константин, ваш выход!

Фанаты сериала "Моя прекрасная няня" отлично знакомы с юмором дворецкого Константина. Кажется, что этот персонаж владеет черным поясом по остроумию. Чего только стоят его шутки в сторону Жанны Аркадьевны.

Финансовый директор главы дома Шаталиных часто становилась объектом для насмешек со стороны домоправителя. Редакция "Дни.ру" предлагает читателям вспомнить лучшие цитаты дворецкого Константина из сериала "Моя прекрасная няня". Давайте поднимем себе настроение с самого утра!

1. Няня Вика и Константин пьют чай на кухне. Неожиданно "влетает" Жанна Аркадьевна.

Жанна Аркадьевна: "Здравствуйте. Приятного аппетита. Я сейчас была в салоне красоты, мне делали пилинг. Заплатила 200 у.е.".

Константин: "А я думал, змеи сбрасывают кожу бесплатно".

2. Жанна Аркадьевна возмущена непристойным предложением Константина. Женщина в ярости кричит на дворецкого.

Жанна Аркадьевна: "Да что вы о себе думаете! Да вы последний, с кем я бы согласилась оказаться в одной постели".

Константин: "Очень хорошо. Буду всем говорить, чтобы за мной не занимали".

Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

3. Жанна Аркадьевна звонит в звонок. Дверь ей открывает Константин. Дворецкий сообщает, что Максим Шаталин не дома.

Жанна Аркадьевна: "Ах! Значит, уже уехал за подарками. Очень интересно, что же он мне подарит на день рождения нашей фирмы?".

Константин: "Совсем забыл. Он только что звонил и сказал, что стоит в очереди за бензопилой".

4. Константин сильно увлекся Жанной Аркадьевной. Максим Викторович интересуется у дворецкого, действительно ли она ему нравится.

Максим Викторович: "Константин, вам что – действительно так нравится Жанна Аркадьевна?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы перестали употреблять спиртные напитки?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы перестали играть в карты?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы бросили курить?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "Так почему вы на ней не женитесь?"

Константин: "Я пришел к заключению, что с такими достоинствами, как у меня, я могу найти себе жену и получше".

12 марта 2024, 06:03
Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца

По теме

Тест: насколько хорошо вы помните героев сериала "Друзья"

Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10

Моя прекрасная няня (сериал)

Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет

Начался 9 период по Феншуй: чего ждать от предстоящих лет
4 февраля 2024 года начался 9 период в Фэншуе. В это время будет главенствовать звезда "Пурпурная звезда". В начале февраля 2024 года учение Феншуй перешло на новый 9 период.

Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире

Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире
Что делать, если наступил выходной, а времени на уборку нет? Наши советы помогут вам провести быстро эту рутинную работу. Главное правило уборки – не отвлекаться на другие дела.

Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака

Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака
У телеведущей Ольги Орловой двое детей: сын Артем и дочь Анна. Ольга Орлова, бывшая участница группы "Блестящие", известна своим тщательным отношением к приватности.

Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"

Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"
29-летий музыкант не планирует больше занимать кресло наставника музыкального шоу "Голос". Егор Крид сообщил, что его путь на проекте закончен. Серия слепых прослушиваний 12-го музыкального шоу "Голос" подошла к концу.

ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?

ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?
В русском языке есть немало подводных камней. Но вы справитесь с задачей – не так ли? ﻿Великий русский язык так сложен и многообразен, что порой освоить все его премудрости не удается многим россиянам.

Выбор читателей

11/03ПндЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 10/03ВскСын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 11/03ПндНе всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 10/03ВскКак выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 10/03ВскТест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 10/03Вск7 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день