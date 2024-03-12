Фонд золотых цитат дворецкого Константина / Лучшие шутки из сериала "Моя прекрасная няня" / Фанаты, ликуйте!

Ситком "Моя прекрасная няня" осенью этого года будет отмечать день рождения. Первая серия сериала вышла 27 сентября 2004 года. Давайте вспомним лучшие ситуации из популярной комедии. Константин, ваш выход!

Фанаты сериала "Моя прекрасная няня" отлично знакомы с юмором дворецкого Константина. Кажется, что этот персонаж владеет черным поясом по остроумию. Чего только стоят его шутки в сторону Жанны Аркадьевны.

Финансовый директор главы дома Шаталиных часто становилась объектом для насмешек со стороны домоправителя. Редакция "Дни.ру" предлагает читателям вспомнить лучшие цитаты дворецкого Константина из сериала "Моя прекрасная няня". Давайте поднимем себе настроение с самого утра!

1. Няня Вика и Константин пьют чай на кухне. Неожиданно "влетает" Жанна Аркадьевна.

Жанна Аркадьевна: "Здравствуйте. Приятного аппетита. Я сейчас была в салоне красоты, мне делали пилинг. Заплатила 200 у.е.".

Константин: "А я думал, змеи сбрасывают кожу бесплатно".

2. Жанна Аркадьевна возмущена непристойным предложением Константина. Женщина в ярости кричит на дворецкого.

Жанна Аркадьевна: "Да что вы о себе думаете! Да вы последний, с кем я бы согласилась оказаться в одной постели".

Константин: "Очень хорошо. Буду всем говорить, чтобы за мной не занимали".

Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

3. Жанна Аркадьевна звонит в звонок. Дверь ей открывает Константин. Дворецкий сообщает, что Максим Шаталин не дома.

Жанна Аркадьевна: "Ах! Значит, уже уехал за подарками. Очень интересно, что же он мне подарит на день рождения нашей фирмы?".

Константин: "Совсем забыл. Он только что звонил и сказал, что стоит в очереди за бензопилой".

4. Константин сильно увлекся Жанной Аркадьевной. Максим Викторович интересуется у дворецкого, действительно ли она ему нравится.

Максим Викторович: "Константин, вам что – действительно так нравится Жанна Аркадьевна?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы перестали употреблять спиртные напитки?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы перестали играть в карты?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "И ради нее вы бросили курить?"

Константин: "Да".

Максим Викторович: "Так почему вы на ней не женитесь?"

Константин: "Я пришел к заключению, что с такими достоинствами, как у меня, я могу найти себе жену и получше".