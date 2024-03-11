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Понедельник 11 марта

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Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака

Ольга Орлова рассказала, смогла бы воспитывать ребенка от другого брака
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У телеведущей Ольги Орловой двое детей: сын Артем и дочь Анна.

Ольга Орлова, бывшая участница группы "Блестящие", известна своим тщательным отношением к приватности. Тем не менее знаменитость еженедельно делится моментами из своей жизни с подписчиками на своих социальных страницах в рамках интерактивного общения "Вопрос-Ответ".

Во время такого "общения" 46-летняя Орлова не обошла стороной тему деликатного характера. Поклонники захотели узнать, смогла бы телеведущая воспитать чужого ребенка. Ольга с теплом и уверенностью заявила, что готова принять ребенка от другого брака как родного, если бы такая ситуация сложилась, подчеркнув, что дети для артистки — источник радости и счастья.

Напомним, что Ольга Орлова и ее первый муж Александр Карманов разошлись, когда их общему сыну было всего три года. Телеведущая отмечает, что причиной разрыва стала молодость — в то время Орловой был 21 год, а Карманову — 25 лет. Несмотря на развод, между Орловой и Кармановым сохранились дружеские отношения, и они продолжают общаться. Их сын на данный момент проживает с Орловой.

После развода Орлова стала скрывать свои романтические связи от общественного внимания. Несмотря на ряд непродолжительных отношений, судьбоносная встреча произошла в московском ресторане. Ольга встретилась с Валерием Масловым в 2019-ом году. Это событие стало новой эрой в личной жизни артистки. Путь партнеров к родительству был нелегок. Однако усилия увенчались успехом, и в феврале 2023-го года они с радостью приветствовали в мире свою дочь, которую назвали Анна.

11 марта 2024, 18:58
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вокруг ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Чем можно занять ребенка на даче: веселые идеи для отдыха на свежем воздухе

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

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