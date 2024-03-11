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Понедельник 11 марта

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Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"

Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети"
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29-летий музыкант не планирует больше занимать кресло наставника музыкального шоу "Голос". Егор Крид сообщил, что его путь на проекте закончен.

Серия слепых прослушиваний 12-го музыкального шоу "Голос" подошла к концу. Впереди следующий этап — "Поединки". В то же время разворачивается подготовка к 11-му сезону детской версии телепроекта, где Егор Крид выступал в роли постоянного члена жюри. Однако недавнее заявление рэпера вызвало сенсацию.

Егор Крид объявил об уходе со сцены проекта "Голос. Дети". Во время онлайн-трансляции в своем микроблоге артист поделился размышлениями о творческом пути в "Голосе". Музыкант признал, что пришло время закрыть эту главу музыкальной карьеры. Рэпер ощутил, что достиг предела возможностей в рамках шоу:

"Я думаю, ребят, мой путь на шоу "Голос" уже закончен", – поделился артист.

Новость об уходе артиста со сцены "Голоса" застала многих фанатов врасплох. Егор вкладывал всю душу в работу с подопечными. Артист не только подбирал для детей зажигательные и яркие номера, но и превращал выступления в настоящие спектакли. Не редкость было видеть Егора на сцене в дуэте с одним из его подопечных.

Следует подчеркнуть, что детали нового сезона "Голос. Дети" остаются тайной. Имена наставников пока не раскрыты, поэтому не исключено, что приглашение Егору Криду могло и не поступить.

11 марта 2024, 18:26
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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