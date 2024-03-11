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Понедельник 11 марта

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Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч

Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч
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Досточтимый лама Йонтен Гиалтсо в ближайшее время проведет духовные встречи с жителями одного из российских регионов. Рассказываем подробности.

Знаменитый учитель тибетского буддизма лама Йонтен Гиалтсо считается активным религиозным деятелем. Как наставник и распространитель буддийского учения он является приверженцем традиции Джонанг. Он активно распространяет драгоценную дхарму. В частности, лама дарует тантрические практики жителям разных стран, в том числе Молдовы и Белоруссии.

Знаменитый учитель тибетского буддизма лама Йонтен Гиалтсо запланировал визит в Татарстан, в рамках которого проведет трехдневные учения. Мероприятия состоятся в Казани 24, 30 и 31 марта для интересующихся философией срединного пути Будды Шакьямуни и тантрическими таинствами практики.

Лама Йонтен Гиалтсо будет проводить медитации и ритуалы, направленные на устранение препятствий, омрачений ума и общего негатива. Участники смогут узнать о тонкостях и техниках развития однонаправленной концентрации. Гуру также поведает о великом срединном пути, которому учил Будда Шакьямуни, и жентонге.

Расписание встреч с ламой Йонтеном Гиалтсо:

Воскресенье, 24 марта

С 12:00 до 14:00 состоится медитация, посвящение по практике йидама богатства Дзамбалы, затем гуру даст комментарий на практику;

С 15:30 до 17:30 будет проходить медитация великого срединного пути (жентонг традиции Джонанг).

Суббота, 30 марта

С 12:00 до 14:00 состоится медитация с ламой, посвящение по практике львиноголовой дакини мудрости, затем лама даст наставления;

С 15:30 до 17:30 будет проходить медитация и тантрическое таинство отсечения эго и устранения препятствий на пути к пробуждению (краткий чод).

Воскресенье, 31 марта

С 12:00 до 14:00 — медитация с гуру, подготовка к продвинутой тантрической практике Калачакры;

С 15:30 до 17:30 состоится медитация под руководством тибетского учителя Йонтена Гиалтсо и будет проходить ритуал защитника буддийского учения Махакалы, который охраняет драгоценную дхарму как гневный йидам.

11 марта 2024, 16:04
Фото: Helen Von Sternberg / Russian Look / www.globallookpress.com
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