Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч

Знаменитый учитель тибетского буддизма лама Йонтен Гиалтсо считается активным религиозным деятелем. Как наставник и распространитель буддийского учения он является приверженцем традиции Джонанг. Он активно распространяет драгоценную дхарму. В частности, лама дарует тантрические практики жителям разных стран, в том числе Молдовы и Белоруссии.
Знаменитый учитель тибетского буддизма лама Йонтен Гиалтсо запланировал визит в Татарстан, в рамках которого проведет трехдневные учения. Мероприятия состоятся в Казани 24, 30 и 31 марта для интересующихся философией срединного пути Будды Шакьямуни и тантрическими таинствами практики.
Лама Йонтен Гиалтсо будет проводить медитации и ритуалы, направленные на устранение препятствий, омрачений ума и общего негатива. Участники смогут узнать о тонкостях и техниках развития однонаправленной концентрации. Гуру также поведает о великом срединном пути, которому учил Будда Шакьямуни, и жентонге.
Расписание встреч с ламой Йонтеном Гиалтсо:
Воскресенье, 24 марта
С 12:00 до 14:00 состоится медитация, посвящение по практике йидама богатства Дзамбалы, затем гуру даст комментарий на практику;
С 15:30 до 17:30 будет проходить медитация великого срединного пути (жентонг традиции Джонанг).
Суббота, 30 марта
С 12:00 до 14:00 состоится медитация с ламой, посвящение по практике львиноголовой дакини мудрости, затем лама даст наставления;
С 15:30 до 17:30 будет проходить медитация и тантрическое таинство отсечения эго и устранения препятствий на пути к пробуждению (краткий чод).
Воскресенье, 31 марта
С 12:00 до 14:00 — медитация с гуру, подготовка к продвинутой тантрической практике Калачакры;
С 15:30 до 17:30 состоится медитация под руководством тибетского учителя Йонтена Гиалтсо и будет проходить ритуал защитника буддийского учения Махакалы, который охраняет драгоценную дхарму как гневный йидам.