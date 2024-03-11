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Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома

Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома
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Солнце вовсю уже пригревает! Самое время начать выращивать рассаду в теплице или прямо на подоконнике!

Что может быть вкуснее, чем помидоры или огурцы, выращенные собственными руками на приусадебном участке? Чтобы посадить молодые саженцы в землю, нужно сначала прорастить подготовленные семена. Как это сделать? Рассказываем. Можете взять на заметку эту инструкцию – огороднику пригодится!

1. Берем емкость, предназначенную для выращивания рассады, и насыпаем на дно слой дренажа. Это может быть керамзит или мелкие камешки. После наполнения емкости дренажем заполняем ее подготовленной заранее почвой. Обязательно оставляем часть почвы для того, чтобы потом присыпать посаженные семена.

2. Берем пакетик с семенами и аккуратно рассыпаем их на поверхности почвы рядами на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга.

3. После этого нам потребуется садовое сито. Необходимо просеять через него оставшуюся землю. Этой землей посыпаем семена. Важно: слой не должен превышать двух сантиметров, чтобы семенам хватало тепла и воздуха.

4. Емкость с семенами нужно закрыть крышкой до появления ростков.

5. После того как появятся первые зеленые стебли и листочки, снимаем крышку и ставим емкость с рассадой под стекло или прозрачную пленку в место, где много солнца. Как только молодые саженцы окрепнут, можно снимать пленку.

В открытый грунт высаживать растения нужно при температуре, комфортной для них в вашем регионе. Также огороднику необходимо учитывать ночные температуры – ночью в средней полосе России до июня месяца могут быт заморозки, пригодится календарь посадок в землю.

11 марта 2024, 17:03
Дни.ру✓ Надежный источник

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